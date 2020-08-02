维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”

在奥地利揭幕站上，F1在国歌仪式前为车手们专程设置了传递反种族主义要旨的环节。所有车手均身着印有“消除种族主义”的T恤出席，大部分人也以屈膝的方式表达了对于反种族主义运动的支持。

然而在最近的两场比赛中，缺乏规划和组织导致屈膝环节“乱成了一锅粥”，也由此引发了许多车手的抨击。

梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿表示，他将在英国大奖赛之前的休息时间和F1的老板们进行沟通，以便在未来的比赛中令这一环节拥有更好的组织和纪律性。

维特尔表示，他希望在今天的银石赛道上，车手们能呈现更强大、更有组织性的姿态，但同时也强调组织工作并非车手的职责。

“这不应该只取决于我们车手。” 维特尔表示，“我们并没有组织比赛，所以我认为这也不仅仅是为了我们的利益。”

“我认为我们一直在努力传递某种信息，我们相信这是正确的。但是在第一场比赛之后，我们被国际汽联和FOM弄得很失望，因为他们并没有真正帮助我们组织一些事情。我希望明天会更好。我们也会有更多的时间。所以我们将拭目以待。”

当被Motorsport.com问及明天比赛前的计划时，雷诺车手丹尼尔·里卡多表示，增加的赛前准备时间可以避免前两场比赛中出现的混乱局面。

“我们现在有更多的时间去上厕所，在奏国歌前也有一点时间。”澳大利亚人表示。 “我认为肯定不会那么匆忙，可能会更像我们在第一场比赛中看到的情况，几分钟前我们都在那里。然后我们会统一行动。”

“显然会有人站着，有人屈膝。但是在奏国歌之前我们还有时间来做这些。这就是我们应该做的。”

F1方面的回应是将在比赛开始前40分钟，而不是此前的30分钟开放维修区，并向车手发布了发车流程指南。

其中将有一个30秒的环节，用于传递“承认人人平等和机会均等重要性”的要旨，车手们被建议可采取包括屈膝、双臂前后交叉、站在地毯上并低头、站在地毯上并手指T恤上印有的“消除种族歧视”的字样、站在地毯上并把手放在心脏位置，以及其他任何车手们感到自在的做法。

在国歌响起前，车手们将因“支持消除世界种族主义的声明”而受到感谢。而国歌仪式之后，将有感谢NHS（英国国家医疗服务体系）的为时两分钟的喷火战斗机巡演，以及献给NHS的掌声时刻。

翻译/小飞侠