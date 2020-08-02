Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
-
05 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
-
12 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
-
19 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
-
02 8月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”

shares
维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”
By:
, Grand prix editor
2020年8月2日 上午4:12

塞巴斯蒂安·维特尔认为，在奥地利和匈牙利的两场比赛中，国际汽联和F1在传递反种族主义要旨方面的作为令车手们感到“失望”。

在奥地利揭幕站上，F1在国歌仪式前为车手们专程设置了传递反种族主义要旨的环节。所有车手均身着印有“消除种族主义”的T恤出席，大部分人也以屈膝的方式表达了对于反种族主义运动的支持。

然而在最近的两场比赛中，缺乏规划和组织导致屈膝环节“乱成了一锅粥”，也由此引发了许多车手的抨击。

梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿表示，他将在英国大奖赛之前的休息时间和F1的老板们进行沟通，以便在未来的比赛中令这一环节拥有更好的组织和纪律性。

维特尔表示，他希望在今天的银石赛道上，车手们能呈现更强大、更有组织性的姿态，但同时也强调组织工作并非车手的职责。

“这不应该只取决于我们车手。” 维特尔表示，“我们并没有组织比赛，所以我认为这也不仅仅是为了我们的利益。”

 “我认为我们一直在努力传递某种信息，我们相信这是正确的。但是在第一场比赛之后，我们被国际汽联和FOM弄得很失望，因为他们并没有真正帮助我们组织一些事情。我希望明天会更好。我们也会有更多的时间。所以我们将拭目以待。”

当被Motorsport.com问及明天比赛前的计划时，雷诺车手丹尼尔·里卡多表示，增加的赛前准备时间可以避免前两场比赛中出现的混乱局面。

“我们现在有更多的时间去上厕所，在奏国歌前也有一点时间。”澳大利亚人表示。 “我认为肯定不会那么匆忙，可能会更像我们在第一场比赛中看到的情况，几分钟前我们都在那里。然后我们会统一行动。”

 “显然会有人站着，有人屈膝。但是在奏国歌之前我们还有时间来做这些。这就是我们应该做的。”

F1方面的回应是将在比赛开始前40分钟，而不是此前的30分钟开放维修区，并向车手发布了发车流程指南。

其中将有一个30秒的环节，用于传递“承认人人平等和机会均等重要性”的要旨，车手们被建议可采取包括屈膝、双臂前后交叉、站在地毯上并低头、站在地毯上并手指T恤上印有的“消除种族歧视”的字样、站在地毯上并把手放在心脏位置，以及其他任何车手们感到自在的做法。

在国歌响起前，车手们将因“支持消除世界种族主义的声明”而受到感谢。而国歌仪式之后，将有感谢NHS（英国国家医疗服务体系）的为时两分钟的喷火战斗机巡演，以及献给NHS的掌声时刻。

翻译/小飞侠

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧

Previous article

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧

About this article

Series Formula 1
车手 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now
Author Luke Smith

Trending Today

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

迈凯伦与海湾石油再次“联姻”

英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿
Formula 1 Formula 1 / 自由练习报告

英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿

国际汽联计划放弃F1排位赛Q2轮胎规则
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

国际汽联计划放弃F1排位赛Q2轮胎规则

Latest news

维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻
35m

维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧

拉塞尔违反黄旗规则，被判退后五位发车
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

拉塞尔违反黄旗规则，被判退后五位发车

英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位
Formula 1 Formula 1 / 排位赛报告

英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位

Trending

1
Formula 1

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧

2
Formula 1

英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位

Latest videos

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻 05:48
Formula 1

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞 03:26
Formula 1

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞

Racing Point借鉴了2019年梅赛德斯赛车吗？ 06:53
Formula 1

Racing Point借鉴了2019年梅赛德斯赛车吗？

《大奖赛伟大时刻》：汉密尔顿F1第一胜 03:00
Formula 1

《大奖赛伟大时刻》：汉密尔顿F1第一胜

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇 02:52
Formula 1

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇

Latest news

维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”
Formula 1

维特尔：国际汽联和F1在反对种族歧视上的态度让车手“失望”

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧
Formula 1

里卡多：梅赛德斯的强势表现让人沮丧

拉塞尔违反黄旗规则，被判退后五位发车
Formula 1

拉塞尔违反黄旗规则，被判退后五位发车

英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位
Formula 1

英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位

英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿
Formula 1

英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权