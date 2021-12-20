红牛：阿布扎比争议不会玷污维斯塔潘的世界冠军

上周末，F1赛事总监迈克尔·马西在亚斯码头赛道最后时刻处理安全车的方式，引发了外界对于大奖赛的强烈反对，损坏了这项运动和FIA的形象。

当国际汽联明确表示必须从中吸取教训，并成立了一个委员会就事件进行调查时，红牛认为事件结果不会让维斯塔潘取得的成就蒙上阴影。相反，红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为争议会很快消散，未来大家会聚焦在整个赛季维斯塔潘是多么出色这一点上。

“这一行的人都很健忘，”霍纳说，“这个赛季如此漫长，我们甚至都忘了今年早些时候发生过什么。我认为维斯塔潘绝对配得上世界冠军头衔，如果你回顾整个大奖赛赛季的话。当然，你知道，周日的事件引来了大量的议论，不过事情就是这样，运动项目中是会发生这种情况。”

“我想今年很多时候我们的运气很不好，很幸运出了安全车，不过我们制定了正确的策略。我们是凭借出色的策略、出色的团队协作和马克斯出色的执行能力赢得了比赛。事件终将过去，马克斯成为世界冠军实至名归，我们为此感到非常自豪。历史书上会一直显示他是2021年世界冠军。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

维斯塔潘自己表示，F1历史书上的例子，包括1990年阿亚顿·塞纳在铃鹿把阿兰·普罗斯特撞出赛道后获得当年冠军这样的争议性事件，证明了时间会改变人们的看法。

“甚至是那些获得的世界冠军，比如30年前的，有时候也存在一些争议，”荷兰人说，“不过今天，我猜，当人们回看那些片段，事实上大家是享受的。所以这就是运动的一部分。”

不过，维斯塔潘感觉FIA愿意对阿布扎比事件进行调查是正确的，希望看看从中可以为未来吸取哪些教训。

虽然有时候维斯塔潘对仲裁的决定并不认同，他也同样理解仲裁的工作是艰难的。

“有时候我对比赛中发生的情况并不认同，不过我想这也很正常对吗？”他说，“甚至在人际关系中也有这种情况，有时候你们对事情的看法并不一致。纵观整个赛季，也许看起来不像这样，不过我和仲裁的关系很好。在那种情况下，有时候就是一个艰难的抉择。“

”我是说，2019年我还受邀和FIA（在仲裁研讨会）一起待了两天，也和冲裁们一起相处了一段时间。有时候对他们来说也很难做决定，他们必须遵守规则。所以，是的，我想起码可以讨论是一件好事。以及作为一名车手，当我回顾自己的表现，我会看每一年，哪些方面自己能做得更好？我想每个人每一年都应该这么做：进行年终回顾，然后想一想我们可以在哪些方面做得更好？”