迈凯伦：赛季初的表现说明皮亚斯特雷能成为未来的F1世界冠军

迈凯伦与八次大奖赛胜利得主丹尼尔·里卡多提前一年结束合约，从而签下皮亚斯特雷。后者在初级单座方程式赛车的晋级过程中，先后赢得了雷诺方程式欧洲杯（2019年）、国际汽联F3（2020年）和F2（2021年）的冠军头衔。

虽然本赛季的迈凯伦MCL60赛车受到了阻力过大的影响，并且在低抓地力条件下对平衡非常敏感，但皮亚斯特雷能够在澳大利亚的主场比赛中以第八名完赛，第一次在F1获得积分。在阿塞拜疆冲刺赛中，尽管他受到胃病的影响，还是在获得第十。

皮亚斯特雷的赛季饱受意外困扰，先在巴林揭幕战里因电子故障被迫退赛，上场在迈阿密的比赛中，又受到线控刹车故障的影响。

但是迈凯伦车队CEO布朗认为，他已经了解了足够的情况，所以宣称皮亚斯特雷就是“未来的F1冠军”，只要沃金的团队能够为他提供更具竞争力的赛车。

布朗说： "我们对他印象非常深刻。他非常专注。他没有真正犯任何大错。（只是）典型的探索极限，所以在这里那里出现零星的锁死。他没有去过所有这些（2023赛季迄今为止比赛过的赛道），所以早期表明我们已经拥有了未来的世界冠军。”

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"我们现在只需要努力给他一辆更快的赛车。"

同样地，皮亚斯特雷不断受到新任车队领队安德雷亚·斯戴拉的好评，而队友兰多·诺里斯也暗示，他比之前的里卡多更有竞争力，他说： "比过去两年，（他）更加鞭笞我们了 。

布朗补充说，迈凯伦已经找不到更好的车手组合了，他说： "自从奥斯卡坐进赛车，他表现得很优秀。”

兰多和奥斯卡的结合，我想不出什么更好的车手阵容.....奥斯卡表现非常好，他与兰多竞争单圈时间，这正是我们想看到的。"

翻译/Chloe