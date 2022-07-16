斯特罗尔为阿斯顿·马丁锁定沙特阿拉伯新投资

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阿斯顿‧马丁‧拉贡达控股在过去的一年中备受财务压力、债务和剧烈波动的股价困扰。5月，被斯特罗尔从梅赛德斯挖来的CEO托比亚斯·莫尔斯（Tobias Moers）被法拉利前老板阿莫迪欧‧费立萨（Amedeo Felisa）所取代。

公司现已宣布将获得来自沙特公共投资基金（PIF）的新“股权融资与战略投资”。PIF是阿斯顿‧马丁F1车队赞助商沙特阿美石油公司的拥有者，并在国际上持有众多各行各业家喻户晓企业的股权，如波音、迪士尼、花旗银行、脸书、英国石油、万豪、Uber、特斯拉、任天堂和道达尔。

2021年7月，PIF成为迈凯伦集团的主要投资者，作为这家沃金企业再融资举措的一部分。PIF也是英国纽卡斯尔足球俱乐部和极具争议的LIV高尔夫巡回赛的拥有者。再加上来自包括梅赛德斯‧奔驰在内的现有投资者的追加资金，阿斯顿‧马丁总共将筹集到6.52亿英镑，而PIF也将以17%的股份成为第二大股东。斯特罗尔的Yew Tree财团将拥有18.3%，梅赛德斯‧继续持有9.7%，二者的股份都有所减少。

在发布公告时，阿斯顿‧马丁确认自己拒绝了中国吉利集团相关财团的投资意向，吉利集团旗下投资组合包括沃尔沃、宝腾、路特斯等品牌。

Lawrence Stroll, Team principal Aston Martin Racing Photo by: Erik Junius

斯特罗尔明确表示，获得沙特的投资对公司来说是一次巨大胜利。

“总的来说，这将一改阿斯顿‧马丁的整个局面，可以很好地支持我们实现战略计划，加速释放长期发展潜力，”他说，“它改善了我们的资产负债表、资产流动性和现金流，提供了清晰的路径去成为一个可持续的正向自由现金流企业，并创造了巨大的股东利益。随着由阿莫迪欧‧费立萨领衔的新领导层的就位，我们拥有了最合适的团队和战略去充分实现阿斯顿‧马丁的长期潜力。”

他也强调了F1车队对于推广这个知名汽车品牌所持续起到的作用：“阿斯顿‧马丁以阿斯顿‧马丁‧沙特阿美高知特F1车队身份重回这项赛车巅峰运动，也将我们这个标志性的英国品牌带向了新纪元。我们致力于提高品牌资产价值，以及释放阿斯顿‧马丁的潜力，这已经提高了新一代消费者对阿斯顿‧马丁的需求性，2021年超过60%的购买者是第一次购买这一品牌。”