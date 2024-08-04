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进站停车失误让皮亚斯特雷在斯帕无缘个人F1第二胜

最后一次进站时的失误导致皮亚斯特雷在斯帕错过个人F1第二场获胜

Ewan Gale Filip Cleeren
Oscar Piastri, McLaren MCL38, makes a pit stop

迈凯伦车队负领队安德雷亚·斯戴拉认为，奥斯卡·皮亚斯特雷在比利时大奖赛最后一次进站时的失误，让他在追求胜利的过程中“付出了高昂的代价”。

在匈牙利首胜后，这位澳大利亚车手在斯帕-弗朗克尚的44圈比赛中速度上与领先车手旗鼓相当，希望获得连续第二场F1胜利。但在最后一停时，皮亚斯特雷在停车点停过了头，进站团队因此做出调整而损失了时间。

这给迈凯伦车手追上并超越查尔斯·莱克了的法拉利赛车增加了难度。最终，当他追上刘易斯·汉密尔顿的梅赛德斯赛车时，他的轮胎磨损更严重。

最终，皮亚斯特雷在这位七届世界冠军身后完赛，后者则紧紧跟随队友乔治·拉塞尔——他之后因为梅赛德斯赛车重量不足而被取消。斯戴拉认为，这次进站失误被证明是至关重要的。

"就像奥斯卡在出场圈时立即通过无线电所说的那样，‘进站很抱歉’，我想他意识到那可能会造成一些损失，”斯戴拉说。

Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"他有可能只能排在汉密尔顿后面，但他也有可能有机会进攻。因此，我认为进站时损失的 1.5-2 秒最终证明是相对昂贵的。”

“甚至因为这样就可以用更新的轮胎更早地跟在莱克勒克后面，这意味着超车会更轻松。这就是连环效应。”

“我们确实必须与车手们齐心协力，比如即使在这样激烈的时刻，不能在进站上捅娄子，因为这会付出很大代价，我想他在银石也有过类似的情况。”

尽管出现了失误，但皮亚斯特雷在整场比赛中状态极佳，始终领先队友兰多·诺里斯，比赛一开始就注定要登上领奖台。

他在每段比赛使用不同轮胎的情况下都能保持速度，而这正是他进入F1之后一直苦苦挣扎的问题。

当皮亚斯特雷被问到这是否加入车队以来表现最好的一场比赛时，他开玩笑地提到了自己停得太远的停车： “我不确定我的前千斤顶师傅是否同意，但我认为这是一场非常出色的比赛。”

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, in the Press Conference

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, in the Press Conference

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

“我认为试图超越查尔斯并不容易，如果我没有在那一圈成功超车，我可能会卡在那里很久。所以那是比赛的关键时刻。我认为比赛速度非常强。这个周末我感觉非常非常好。“

“即使在周五，我的速度也非常快。你知道，我只是有点自责没有在排位赛中取得好成绩。但我认为这是一个非常强劲的周末，可能也是我比较出色的比赛之一。”

翻译/Chloe

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