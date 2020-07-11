塞德尔会把迈凯伦车手相撞视为“人身攻击”

上周末迈凯伦在奥地利取得了十分出色的2020赛季开局，以第三名完赛的诺里斯拿到个人F1生涯第一个领奖台完赛成绩，而塞恩斯也获得第五名。

比赛尾声阶段，两位迈凯伦车手展开过一对一争夺，当塞恩斯看似要超过队友时，诺里斯抵御住攻击，并超越了塞尔吉奥·佩雷兹。

塞德尔表示，俩人之间有 “ 明确的交战守则 ”，但他们依然可以自由竞争，除非车队认为必须在赛道上像去年的巴西大奖赛上那样调换他们的位置。

“我们允许他们自由竞争，车队不会进行干涉，只要不是因为使用不同的策略或两车的表现不同，”塞德尔说道。

“我认为这很重要，尤其是在赛季初，因为这能确保你能从这些伙计们——这两位车手——身上取得最好的成绩。我知道，如果你允许他们自由竞争，就不能发生碰撞，而我对他俩非常信任。”

”我不傻，这可能会发生。你看看过去三十年围场内的历史，只要你允许两名车手自由竞争，最后都会发生撞车。我希望我们能够避免。”

塞德尔警告说，如果车队因为塞恩斯和诺里斯在赛道上相撞而错失良机，他会视为对迈凯伦和他自己的攻击。

“清楚的是，如果真的到了发生的时候，我会觉得十分受到冒犯。接下来我们就要有动作了，“迈凯伦领队表示。

”车手们非常好胜。他们必须好胜，很明显他们有很强的自我。这也是为什么他们的职业生涯能够走到现在的原因。我们不应该忘记，当他们驶出车房时，他们也是拿生命冒险。你需要允许他们犯错，否则他们无法发挥出极限水平。”

“同时，我们始终需要很清楚，我们是为迈凯伦、为这支车队比赛。我们的最高利益就是车队（利益）。只要一位车手把自我利益摆在车队利益之前，我会觉得受到了冒犯。我会认为那是对我的人身攻击。那时我们就要采取措施了。”

翻译/Vandy