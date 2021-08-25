舒马赫：在哈斯的新秀赛季获得积分将是“巨大的嘉奖”

作为F2卫冕冠军，舒马赫在2021年代表哈斯车队首次征战F1。但鉴于美国车队决定不再研发本赛季的赛车，而是把全部精力都放在明年的赛车设计上，车队遭遇挣扎的局面也早在意料之中。

这使得舒马赫常常落在队尾与队友基塔·马兹平相互较量。德国小将在匈牙利大奖赛以第12名创下了参加F1以来的最好成绩。但是哈斯仍是本赛季唯一一支没有积分入账的车队，目前落后积3分的阿尔法·罗密欧，在制造商年度积分榜上垫底。

不过舒马赫迄今为止的表现依旧赢得了赞赏。他不仅时常在排位赛和正赛中战胜队友，同时还在法国大奖赛排位赛晋级了Q2。

当被问及下半赛季如何才能算作成功时，舒马赫表示他希望哈斯能更接近夺得积分，但并不认为这会对本赛季车队的成绩带来本质影响。

“如果我们在赛季末看到这种情况——可能不是经常的——但如果我们在排位赛中更接近Q2，更接近积分，我认为那对我们来说就是一种成功，”舒马赫告诉Motorsport.com。

“显然，获得积分将是一项巨大的嘉奖。我想这正是我们所希望的。当然，会有一些比赛周末会比其他的更疯狂，希望我们能在比赛中拿到这些积分。但是，我想要再次强调的是，即便我们没有拿分，那也不会是‘大新闻’，因为我们知道今年的比赛会很艰难。”

哈斯领队冈瑟尔·斯泰纳经常将2021年称为美国车队的“过渡年”，并希望在2022年的新规则启用后，车队的名次能够有所回升。

虽然目前舒马赫距离拿分还尚有差距，但这位德国小将也解释了自己是如何在可能的情况下，把威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和乔治·拉塞尔设定为竞争对手。

“对我来说，赛季一开始，我就把自己放在一个有着不同目标的位置上，”舒马赫解释道。 “所以一开始，我的目标也许是尼古拉斯，然后变成了‘现在用乔治来衡量我自己’，试图跟上他的节奏。我认为这正是让我有机会持续进步并努力成长的原因。”

“显然，我们都是菜鸟，但我们仍然能够互相学习。希望明年我们能和排名靠前的那些家伙们一较高下。”

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

同时舒马赫透露，尽管驾驶着一辆研发落后的赛车，但他仍然通过和威廉姆斯的较量获得了动力。

“令我们欣慰的是，即使拥有的是一辆更难驾驭，或者没有怎么研发的赛车，我们有时也能和威廉姆斯竞争，”德国人表示。

“我认为这才是真正激励我的地方，也是我早出晚归的原因。这样我就知道自己已经尽了一切努力，去尽可能地接近实现目标。”

翻译/小飞侠