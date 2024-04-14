阿隆索：没有F1车队向阿斯顿·马丁一样雄心勃勃
费尔南多·阿隆索认为F1发车区上没有哪一支车队像阿斯顿·马丁这样 "雄心勃勃"，而近期有猜测阿斯顿·马丁老板劳伦斯·斯特罗尔正在试图吸引阿德里安·纽维。
Andy Hone / Motorsport Images
自从斯特罗尔接手前印度力量车队后，这支驻扎在银石的车队经历了巨大的转变，先更名为Racing Point，而后又在2021年变为阿斯顿·马丁。
通过包括新建工厂在内的巨额投资，该车队已经成为领奖台的有力竞争者——但他们仍希望取得更多成就，并且将目光瞄准为年度总冠军而战。
正如Autosport最近披露的那样，斯特罗尔正亲自试图说服纽维从红牛车队跳槽至其车队，在未来的竞争中帮助进一步提高阿斯顿·马丁的技术实力。
虽然去年加入车队的阿隆索并没有特别提及纽维的传闻，但他明确表示，阿斯顿·马丁对未来志在必得——他们的渴望是任何对手都无法比企及的。
”围场中没有任何一支车队能像阿斯顿·马丁一样，拥有如此的雄心壮志和未来规划，“他说道。”但与此同时，你需要实现这些目标，需要取得这样的成绩。两年前，这支车队还很新。工厂里工作人员人数差不多增加了一倍。他们之前还在乔丹车队的老大楼里工作，现在则在一个超级现代化的工厂里工作。”
"去年我们的赛车非常快，我们必须吸取赛道外的经验，学习如何开发赛车从而与顶级车队匹敌。今年，我们开发水平已经能相匹配了，我认为这些都是非常好的迹象。”
Photo by: Aston Martin Racing
"但归根结底，你需要赢得比赛，赢得冠军，这很有难度的一步。”
上周五，阿斯顿·马丁宣布阿隆索已经续签了一份为期多年的合约，将持续到2026年车队与本田开展厂商动力单元合作。
虽然本赛季初车队的成绩不如去年，主要因为法拉利和迈凯伦等竞争对手没有像去年那样掉链子，阿隆索觉得他在车队处境良好。
"我很开心，"他说，"我去年很开心，今年也是。车队给我的感觉很好。我希望能有更好的成绩。去年年初，我们能为更高的排名争夺，到了年底，我们的排名差不多也是第五。”
"今年，我们的赛车开发路线图好像更激进，也更符合一个目标远大的顶级车队的要求。我很高兴看到这样的改变。”
翻译/Chloe
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