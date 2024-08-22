罗布森：塞恩斯将给威廉姆斯带来“头疼”的新挑战
高级工程师戴夫·罗布森表示，卡洛斯·塞恩斯的加盟将在2025年为威廉姆斯增添亟需的动力。
威廉姆斯车队性能主管戴夫·罗布森预计，如果2025赛季两辆赛车差距不大，卡洛斯·塞恩斯的加盟将增加指挥台做决定的难度。
在过去的几个赛季中，威廉姆斯实际上“一条腿走路”——先是乔治·拉塞尔，然后是亚历克斯·阿尔本，而第二辆赛车则一直位于较为靠后的位置。因此，两辆赛车在赛道上的交集并不频繁，尼古拉斯·拉蒂菲和洛根·萨金特往往跑在队伍最后。
罗布森觉得塞恩斯的加盟让人想起威廉姆斯早些年都日子，当时车队中的菲利普·马萨和瓦尔特利·博塔斯经常为积分和名次而竞争。他承认这会让车队“头疼”，同时他希望塞恩斯能对车队提出严格的要求。
"我认为，有几件事会让工程师团队感到有些头疼，”罗布森说。“毫无疑问，这对我们来说是个好消息，而且真正显示了车队的雄心，肯定会让事情变得更好。我并不了解塞恩斯，但他的名声很好，他非常努力督促所有人，以求发挥出车辆全部的性能。“
“我相信他的要求会很高，这也是我们所需要的，但同时我也知道，从我早些年在威廉姆斯的经历来看，当时我们有菲利普和瓦尔特利，或者在那之前在迈凯伦，当两位车手互相竞争，争夺重要的积分位置时，会有更多困难。”
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
“当两辆赛车直接竞争时，指挥台面临的难度就会高出一个数量级。我们没有理由认为最终结果会很糟糕，绝对不会。结果最终会是好的，但肯定会与我们之前的习惯不同。”
罗布森补充说，威廉姆斯希望将2025年作为一个建设的赛季，进一步改进流程，为2026年空气动力学大改做好准备。他指出，这也将使车队有机会了解塞恩斯是如何工作的，目的是在新规则开始实施前，双方都能做到最好。
“我认为就2026赛季来看，我们必须利用明年的时间，因为有很多工程需要做，才能更好地了解赛车，让赛车更快，为2026做好准备。”
“但实际上，明年的很多学习过程都是通过学习卡洛斯本人，重塑车队在赛道和工厂的工作环境，从未了解如何处理两位车手之间的竞争。所以，这真是个好消息，但这肯定会给我们带来一些积极影响。”
翻译/Chloe
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