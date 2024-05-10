拉塞尔：梅赛德斯能以诺里斯首胜为灵感
乔治·拉塞尔相信迈凯伦在迈阿密大奖赛上的胜利应该成为梅赛德斯扭转其F1命运的灵感。
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
兰多·诺里斯上周日实现了个人F1首胜，也是迈凯伦自2021年意大利大奖赛后的第一个分站胜利。上赛季迈凯伦强势走出困境就受到了褒扬，其季中研发帮助车队在赛季尾声阶段从竞争力上已经超过了阿斯顿·马丁和梅赛德斯，并且时不时能够挑战红牛和法拉利。
拉塞尔认为迈凯伦的扭转乾坤可以被视为梅赛德斯的灵感，不过承认他的车队需要“尽快做出改变”，以便从赛季令人失望的开局中复苏过来。
“12个月前，迈凯伦在迈阿密的排位赛成绩是第十七和十八，而今天他们赢得了胜利。所以这表明当他们把事情做好时，一切皆有可能，”拉塞尔赛后说道。“但现在我们并没有找对路子，”英国人补充道。
梅赛德斯的最近一场胜利还要追溯到2022年巴西大奖赛，由拉塞尔所摘夺。而在迈阿密，德国车队度过了又一个艰难的周末。在周六的冲刺中，刘易斯·汉密尔顿因在维修区违规而受到处罚，从而无缘积分。在周日的正赛中，汉密尔顿最终以第六名的成绩完赛，而拉塞尔排在第八。
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
当被问及迈阿密的问题在于轮胎还是其他问题时，拉塞尔表示:“说实话，我真的不知道。运气好的时候我们排在第五。运气不好的时候，我们是第八。今天是糟糕的一天，我们只获得第八。”
“我认为我们必须接受目前我们是第四快的车队。圈速不会说谎，冠军不会说谎。这就是我们现在的处境。正如我所说，我们每周都在争取第五到第八的席位。”
这一结果让梅赛德斯在车队积分榜上落后迈凯伦80分，但车队领队托托·沃尔夫也看到了对手胜利的积极因素。
“自从去年夏天以来，他们已经取得了巨大的进步，他们赢得了光明正大的胜利。这是用梅赛德斯的引擎取得的胜利。这对我们所有人来说都是非常重要的。如果你进行了正确的升级，做了正确的工作，你就可以取得这些进步。所以我只看到了积极的一面，” 沃尔夫表示。
虽然W15赛车在赛季早期显示出一些进步的迹象，但沃尔夫承认，这对车队来说是一个“痛苦的学习曲线”。
“这款赛车在高速行驶时非常强劲，行驶效果更好，尽管与其他对手相比还差得远，”奥地利人表示。“赛车就是在低速弯进不了弯，你不想要一辆只在低速或高速弯才表现好的赛车，你需要兼顾二者，这就是为什么他们为我们指明了一些正确的方向。这是一个痛苦的学习过程，仍然不令人满意，但现在的情况更令人鼓舞。”
梅赛德斯在迈阿密引入了几项升级，包括新的底板和边缘的翼片结构。沃尔夫形容称车队的设计部门“倾尽全力”。
补充报道/Mandy Curi
翻译/小飞侠
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments