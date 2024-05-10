拉塞尔：梅赛德斯能以诺里斯首胜为灵感

兰多·诺里斯上周日实现了个人F1首胜，也是迈凯伦自2021年意大利大奖赛后的第一个分站胜利。上赛季迈凯伦强势走出困境就受到了褒扬，其季中研发帮助车队在赛季尾声阶段从竞争力上已经超过了阿斯顿·马丁和梅赛德斯，并且时不时能够挑战红牛和法拉利。

拉塞尔认为迈凯伦的扭转乾坤可以被视为梅赛德斯的灵感，不过承认他的车队需要“尽快做出改变”，以便从赛季令人失望的开局中复苏过来。

“12个月前，迈凯伦在迈阿密的排位赛成绩是第十七和十八，而今天他们赢得了胜利。所以这表明当他们把事情做好时，一切皆有可能，”拉塞尔赛后说道。“但现在我们并没有找对路子，”英国人补充道。

梅赛德斯的最近一场胜利还要追溯到2022年巴西大奖赛，由拉塞尔所摘夺。而在迈阿密，德国车队度过了又一个艰难的周末。在周六的冲刺中，刘易斯·汉密尔顿因在维修区违规而受到处罚，从而无缘积分。在周日的正赛中，汉密尔顿最终以第六名的成绩完赛，而拉塞尔排在第八。

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当被问及迈阿密的问题在于轮胎还是其他问题时，拉塞尔表示:“说实话，我真的不知道。运气好的时候我们排在第五。运气不好的时候，我们是第八。今天是糟糕的一天，我们只获得第八。”

“我认为我们必须接受目前我们是第四快的车队。圈速不会说谎，冠军不会说谎。这就是我们现在的处境。正如我所说，我们每周都在争取第五到第八的席位。”

这一结果让梅赛德斯在车队积分榜上落后迈凯伦80分，但车队领队托托·沃尔夫也看到了对手胜利的积极因素。

“自从去年夏天以来，他们已经取得了巨大的进步，他们赢得了光明正大的胜利。这是用梅赛德斯的引擎取得的胜利。这对我们所有人来说都是非常重要的。如果你进行了正确的升级，做了正确的工作，你就可以取得这些进步。所以我只看到了积极的一面，” 沃尔夫表示。

虽然W15赛车在赛季早期显示出一些进步的迹象，但沃尔夫承认，这对车队来说是一个“痛苦的学习曲线”。

“这款赛车在高速行驶时非常强劲，行驶效果更好，尽管与其他对手相比还差得远，”奥地利人表示。“赛车就是在低速弯进不了弯，你不想要一辆只在低速或高速弯才表现好的赛车，你需要兼顾二者，这就是为什么他们为我们指明了一些正确的方向。这是一个痛苦的学习过程，仍然不令人满意，但现在的情况更令人鼓舞。”

梅赛德斯在迈阿密引入了几项升级，包括新的底板和边缘的翼片结构。沃尔夫形容称车队的设计部门“倾尽全力”。

补充报道/Mandy Curi

翻译/小飞侠