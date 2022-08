拉塞尔：匈牙利杆位证明梅赛德斯对2022年F1赛车理念的信心

2022赛季前半段,梅赛德斯W13赛车反复受到弹跳问题困扰,在成绩上难以与领先的红牛和法拉利竞争。不过,最近梅赛德斯的竞技状态有所提升,在过去的六场比赛中都站上了领奖台。

在法国和匈牙利,乔治·拉塞尔和队友刘易斯·汉密尔顿均双双进入前三。匈牙利大奖赛期间,拉塞尔拿下了个人首个F1杆位,并在比赛开始阶段领跑。最终,他在获胜的红牛车手马克斯·维斯塔潘和第二名的汉密尔顿之后,排名第三。

当被Motorsport.com问到最近竞技状态的提升,是否足以证明梅赛德斯可以在今年余下时间里坚持目前的赛车设计理念,拉塞尔表示,他不认为改变会带来很大效果。

“我完全不认为改变赛车设计理念会让我们变得更快,老实说我觉得也许还是反效果,”拉塞尔在匈牙利赛后说道,“有时候你只需要坚持这个过程,继续努力。这很难,当你处于落后并且事情似乎没有向着计划的那样进行时。不过,就我个人而言,我相信车队里的每一份子,我认为目前我们取得了巨大进展。”

“昨天(排位赛)我们看到了自己工作的成果,今天你看到了我们两个人显示出的速度。我想赛季一开始的时候,比赛结束时我们落后第一名一分钟。最近两场,我们只差不到10秒。所以我认为现在的方向绝对是正确的。”

George Russell, Mercedes-AMG, talks to a colleague in the team's garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images