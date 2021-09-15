里卡多：我在汉密尔顿和维斯塔潘撞车前已锁定蒙扎胜局

在蒙扎，澳大利亚人率领队友兰多·诺里斯以第一二名的傲人成绩完成了比赛，为迈凯伦取得了自2012年以来的首场胜利。

一发车，里卡多便在一号弯前成功挤开了杆位起跑的维斯塔潘，并在开始阶段始终保持着领先优势，从而掌握了获胜筹码。

虽然担心在关键的进站阶段失去领先优势，尤其是面临着被undercut（削减时间）的风险，但迈凯伦车手表示在换胎后的那一刻，他便知道自己已经胜券在握。

考虑到在进站之前与维斯塔潘的差距，里卡多表示，他的红牛对手只有在比赛后程全力冲刺的情况下才可能给自己带来麻烦。

“有几圈他逼得更近了，但我始终没有要动真格防守的必要，”里卡多解释道，“他在那里，但我知道如果我没有犯错，他将很难超越，除非他拿到‘万福玛利亚通行证’。”

“我认为我感到自己有点脆弱的地方是在最后一个阶段，那时轮胎正在衰竭。但我相信其他人也在挣扎。所以在我的脑海里，我想我们在那一刻会很脆弱。”

“我进站了，我想其他人也都进站了，所以我想当时我们都很挣扎。然后，当我们回到领先位置时，我就想‘好吧，我们今天赢了’，好像除非发生什么不幸的事情，否则我们真的可以赢得这场比赛。”

“我想那是你需要补充最后一点信念的时候，这时候你就会觉得‘好吧，今天总得有人把它从我这里夺走，否则我们就赢了’。”

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, celebrates on the podium Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

同时里卡多表示，迈凯伦在高速状态下的强劲表现，毫无疑问是其在这个超级周末取得惊人成绩的关键，但也相信自己在排位赛后某种程度的“懊恼”也从个人层面上帮助了他。

“我认为这条赛道看起来很适合迈凯伦，”澳大利亚人说道，“去年就是这样。去年我还没加盟车队，但我显然看到了他们取得的成绩。”

“所以我知道我们可以带着一些自信来迎接周末。也许有两件事和我有关，比如我热爱这条赛道。我一直很喜欢这条赛道，它一直都很有趣，在这里我总是能游刃有余。所以结合这点的感觉就更好了，你知道有了这辆车，最近我感到更自在和自信了。

“另外，我认为周五的练习非常接近。我不知道，有时我只是很气恼，就像前三名是如此的接近，而我认为我的单圈时间还不错。但总有些时候你会想：‘我本可以做得更好。’”

“有时我会有点愤慨。我当然有点恼怒，但就像我当时说的，我认为塞翁失马，焉知非福。我想我在周末剩下的时间把它转化为了我的优势。”

翻译/小飞侠