里卡多不需要马尔科的批评来意识到他必须提高发挥

里卡多因为在沙特阿拉伯大奖赛中表现令人失望，在排位赛中再次不敌队友角田裕毅，赛后收到了红牛赛车运动顾问的尖锐批评。

在为《Speedweek》撰写的专栏中，马尔科谈到了RB车队两位车手的表现，他说：“本赛季对角田和丹尼尔来说都非常重要。角田的排位赛表现非常好，而里卡多必须尽快拿出成绩。”

里卡多知道马尔科评价车手时会有多么尖锐，但他表示，他也非常清楚自己需要提高表现。

当被问及马尔科在他的主场比赛前发表的评论是否令他气恼时，里卡多说：”不，这并不令我心烦。我想这一直是我们工作的重要部分。最重要的部分是驾驶，但其中很大一部分是与你们交流，和倾听（别人说什么）。事情顺利的时候，每个人都会说得很积极，不顺利的时候，就不那么积极了。所以这也是其中的一部分。”

里卡多表示他对自己非常苛刻，所以他更清楚现在还不够好。"我越是理解这项运动，就越清楚我回到这里，是因为我相信我可以做到，我属于这里，这才是最重要的。”

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“有人问你有什么需要证明的吗，或者你需要取悦谁吗？我是为自己而来。老实说就是这样，因为我知道我还能做到。我确实想让人们骄傲，让支持我的人们骄傲。”

他补充说："当然，我想进入Q3 ，我想取得也相信我能取得这样的成绩。但是非常势均力敌。中游车队的竞争非常激烈，就像巴林排位赛一样，我知道我没有做出我应该做出的单圈成绩，这是我的责任。”

"这就是从第14位到Q3的差距。我认为在沙特的Q1 结束时，从第9到第16的差距还不到0.1秒。所以，你很容易大起大落。这就是为什么每0.1秒都很重要。显然，这显然是我最关心的事情。”

里卡多希望在本赛季获得出色的成绩能帮助他进入明年红牛车手的候选名单，但他的开局非常艰难。但他表示他没有去想2025年的事情，现在的重点必须是为RB带来更好的成绩。

"是的，在那里结束我的职业生涯可能会很圆满，”他说。“我当然会很高兴。但我现在只能认真对待每个周末。曾经，我差点完全离开这项运动了，显然一年前我完全不能确定会回来，所以那种考虑长远的思维方式已经不适合我了。”

"所以现在，我的重心全在自己的车队，专注于RB车队。我们的任务很艰巨。我将尽我所能，努力参与比赛，然后再看后续发展。"

翻译/Chloe