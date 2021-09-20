影评：Netflix舒马克纪录片展现了F1车王的人生两面

警告：以下内容包含剧透

在Netflix的迈克尔·舒马赫纪录片公映之前，塞巴斯蒂安·维特尔曾表示，他十分期待这部本片能告诉自己一些不知道的事情。但是，现在很容易地认为他可能要失望了。因为，这位七届世界冠军过去的一举一动几乎都暴露在电视摄像机和媒体的聚光灯下，你会觉得他的个人生活和职业生涯方面已经没有多少新东西能让大家知道了。

不过，看完这部在舒马赫家庭支持下完成的近2小时的影片后，大家对这位F1最伟大的偶像之一的看法很可能要发生一些改变。舒马赫在赛道上的表现不管是让你爱他还是恨他，影片展露了更多他的个人性格和赛车头盔下的生活，让大家难得地看到他不在维修区和围场时是什么样子。

事实上，影片揭露了舒马赫人生真实的两面。

一方面，讲述了这位世界巨星的运动生涯，他是法拉利重新崛起成为现代赛车大奖赛一支重要力量的核心，进而改变了F1的历史进程。另一方面，讲述了居家男人舒马赫，他把自己的全部献给了妻子科琳娜以及两个孩子米克和吉娜-玛莉亚。以及最后，他在梅赛德斯车队度过了F1职业生涯的最后一个篇章。两方面的缠斗最终让他离开了这项自己最热爱的运动。

舒马赫的经纪人塞宾·科姆回忆到，舒马赫在离开家与梅赛德斯度过最后一个赛季时说：“我在这里干什么？我想家了。为什么我要离家这么远？我已经意识到比赛没有像过去那么重要了，现在我的家庭更重要。”

F1内幕

对硬核F1车迷来说，纪录片中有很多内容能够抓住他们的注意力。主要原因是，Netflix能够拿到FOM档案馆的资料，在影片中播放了一些舒马赫职业生涯重要时刻的比赛精彩片段。不过，影片并没有主打这个。相反，它时常更喜欢使用一些原始的幕后镜头，去展示舒马赫是一个怎样的人，那个时候他在处理什么事情。

其中包括1992年法国大奖赛，阿亚顿·塞纳和舒马赫在场上的对峙，当时他在第一圈被年轻的德国人撞出赛道。还有1994年伊莫拉颁奖前，舒马赫被他的贝纳通领队弗拉维奥·布里亚托雷告知，塞纳情况不好，正处于昏迷。

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda leads Michael Schumacher, Benetton B191B Ford, Jean Alesi, Ferrari F92A and Martin Brundle, Benetton B191B Ford Photo by: Motorsport Images

在伊莫拉之后的电视采访中，我们看到了当天的事件对舒马赫产生的巨大冲击。里面舒马赫的样子与他经常在比赛周末时呈现出的冷硬、有时有些疏离的形象大相径庭。

通过来自车手埃迪·埃尔文、大卫·库特哈德、马克·韦伯，记者理查德·威廉姆斯、詹姆士·艾伦，以及舒马赫家人的个人见解，我们得以了解到更多舒马赫真实的样子。

你可以看到，舒马赫在贯穿他的F1职业生涯里，表现出了高度的竞争性。可以看到年轻的舒马赫解释自己那年为什么选择代表卢森堡而不是德国参加世界青少年卡丁车锦标赛，他表示因为获取资格更便宜，而且如果输了，也不会断送争取参加世界锦标赛的机会。

影片中也多次显示出舒马赫与生俱来的自信，认为自己从不会犯错。在他人生中最有争议的一些时刻，都围绕着这一特质。罗斯·布朗透露，只有在回看1997年欧洲大奖赛与雅克·维伦纽夫碰撞的录像回放时，舒马赫认为责任是在自己。

而库特哈德回忆，1998年比利时大奖赛上他和舒马赫发生碰撞后，在伯尼·埃克莱斯顿的车上碰面试图消除隔阂时，舒马赫拒绝承认追尾迈凯伦赛车是他自己犯了错。当被库特哈德问道他可曾犯过错时，舒马赫回答道：“我印象中没有。”

居家男人

影片中的许多内容，探寻了舒马赫对身为F1超级巨星带来的关注有多不适。FIA主席让·托德阐述了舒马赫与名气带来的影响的挣扎，俩人在法拉利共事多年后成为了密友。

“不要把我打造成明星。”托德说舒马赫在开启F1职业生涯时就这么表示。

舒马赫是那种和家人在一起时更开心的人，这包括科琳娜和孩子们，还有和法拉利在一起时的神奇岁月。

Corinna Schumacher congratulates Michael Schumacher, Benetton Photo by: Motorsport Images

影片中，最感人的也许就是科琳娜和米克的话语，他们讲述了滑雪事故之后生活发生大变样，舒马赫严重受伤，至今仍需要康复。

“当然我每天都在想念迈克尔，” 科琳娜说，“不过，不仅是我在想念，孩子们、家人们、他的父亲，所有身边的人都在想他。我是说，每个人都想念迈克尔，不过迈克尔还在这儿，虽然不是从前那样，但是他还在，这给了我们力量。“

”我们在一起，在家共同生活，会进行治疗，尽我们所能去让迈克尔好转一些，确保他过得舒服，让他感受到家庭的存在，感受到我们之间的连结。无论如何，我会尽我所能，我们都会。”

至于米克，他在公共场合提到父亲时总是表现得非常谨慎，在影片的结尾部分，我们可以看到在回忆许多童年和父亲在一起的快乐时光时，他坦率自然的反应。

“自从事故发生，这样的经历、这样的时刻，我想这是很多人和父母都拥有的，就没了，或者说变少了，”他表示，“对我来说，这有一些不公平。”

谈到如果可以和父亲聊聊自己的赛车经历，米克坦诚地说：“我愿意放弃一切来换这个。”

《舒马赫》现可以在Neflix上观看。