红牛：维斯塔潘在索契的领奖台“犹如一场胜利”

在索契的比赛中，维斯塔潘由于车队为其更换全新引擎的决定而不得不从最后一位发车。尽管在开赛阶段名次一路攀升，但在比赛后半程从硬胎换上中性胎后，轮胎的颗粒化导致红牛小将在赛道上的冲刺陷入了僵局。

原本荷兰人看似只能以第六或第七名完赛。但凭借在湿滑的情况下早早换上半雨胎，他成功跃升至第二，仅次于冠军刘易斯·汉密尔顿。

原本红牛担心会在比赛中“惨败”于争冠对手刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯。但毫无疑问维斯塔潘完成了最大化的止损，目前仅在积分榜上落后于英国人2分。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示：“我认为这对我们来说就像一场胜利。从第20位发车跑到第2名，我想如果有人在周末之前告诉我们这件事，我们会认为他们是不自量力。”

“所以取得这样的成绩，在梅赛德斯拥有两辆强大赛车的情况下，能最终在积分榜上以仅仅落后汉密尔顿2分的结局收尾，这是非常令人鼓舞的。目前还剩下七场比赛，我们都会全力以赴。”

同时红牛透露，根据赛前的模拟现实，维斯塔潘的最好成绩是挤进前五。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, makes a stop Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“赛前显示，第五名可能是绝对的最佳成绩，” 霍纳补充道。 “所以能取得第二的成绩很了不起，因为很明显，在比赛结束前的几圈，我们看起来只能拿到第六。”

“马克斯得到了正确的指令，换上了半雨胎，这一决策对他来说很奏效。所以他在完成引擎惩罚的情况下获得了第二，超出了我们对周末的预期。”

但尽管维斯塔潘在干净赛道上的速度强大，但当他被困在其他车辆后面时，他的速度要疲软得多。这就是为何霍纳表示维斯塔潘无法从费尔南多·阿隆索手中夺回位置的原因。后者凭借进站获得了领先。

“我想只是因为他的前轮胎出现了颗粒化，” 霍纳解释道，“轮胎经历了这一阶段，你可以在前面的其他赛车上看到它正在发生。”

“他在干净的空气中跑了没几圈，但他的实际速度，正如你在第一阶段看到的，一旦前方没车，他就非常、非常快。但是，这仅仅是在过于跟近其他赛车时会性能受损，特别是在通过很长的3号弯时，前轮的能量就会消失。”

“当轮胎干净后，它们就恢复了性能，这就是为什么他又追上了费尔南多。但老实说，最后五圈的雨来得正是时候。”

翻译/小飞侠