红牛三车手2022年面临罚分遗留问题

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其中最主要的就是F1车手的罚分体系——这也是新科世界冠军马克斯·维斯塔潘在即将到来的新赛季中需要格外留心的。

去年此时，位居罚分榜前列的是三位英国车手。2022年，这一榜单有了变化。上个赛季，引起赛会干事不满的主要是红牛阵营的车手。其中AlphaTauri的角田裕毅目前“排名”第一，领先于红牛的两位车手维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹。

被称为“坏孩子”的角田裕毅在加盟AlphaTauri的首个赛季，便由于6次违规被扣了多达8分。他的罚分开始于他在伊莫拉的第二场比赛。当时由于赛道限制，日本小将被扣了一分。随后在红牛环举行的奥地利大奖赛上，他总计三次违规。在排位赛中，他先是阻挡了瓦尔特利·博塔斯，之后又在正赛中两次违规压过了维修区入口白线。此外，他在巴西和沙特阿拉伯的比赛中又因先后与阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔相撞而被罚。

红牛二人组维斯塔潘和佩雷兹分别以7分的罚分排名第二，仅比角田裕毅少1分。但与即将开启的冠军之争息息相关的是，维斯塔潘的罚分发生在2021赛季的后半程。

直到蒙扎的意大利大奖赛之前，荷兰人都“身家清白”。但在该站第一个发夹弯与刘易斯·汉密尔顿的碰撞，令他被罚2分。下一次违规是在卡塔尔的排位赛中，红牛车手由于无视黄旗而遭到了处罚。而在沙特阿拉伯的比赛中，他又因为在赛道外获得优势而被罚三分。这意味着他不得不把自己的位置让给了争冠对手汉密尔顿，随后两人又发生了碰撞。

这些判罚的时机或将令维斯塔潘在2022年陷入困境。鉴于超级驾照的有效期为12个月，他的7个罚分至少要被保留至意大利大奖赛的第二天。因此他必须小心不能再增加太多的罚分。如果再犯规两次（各罚3分），那么他将累计超过12分的“门槛”，从而面临禁赛一场的处罚。

此外，由于荷兰人去年被罚的卡塔尔和沙特阿拉伯都靠赛季尾声，而本赛季的赛程又将偏早结束，所以可以肯定的是，他将带着5个罚分度过今年整个赛季。因此如果本赛季他的罚分记录与上个赛季一样再次达到7分，那么他注定将面临禁赛。

排在三位红牛车手之后的是阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔，他和哈斯车队的尼基塔·马兹平以及威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲一样有6个罚分。然而，鉴于德国人的5个罚分是在上赛季的首站巴林被罚的，这些分数将不会伴随他太久。

前世界冠军刘易斯·汉密尔顿仅仅被罚了两分，原因是在银石与维斯塔潘相撞。哈斯车队的米克·舒马赫在个人的首个F1赛季一分未扣。另外四名与德国人一样保持着“清白”的车手分别是法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯，迈凯伦的丹尼尔·里卡多，以及两次顶替阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁参赛的罗伯特·库比卡。

最新车手罚分记录：