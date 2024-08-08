红牛将内部提拔维特利接替者以重塑F1管理层

红牛将从其F1车队内部提拔人员，接替即将离职的竞赛总监乔纳森·维特利。

维特利在这支F1世界冠军车队效力了18年之后，将在本赛季结束后离开红牛。这位57岁的英国人将调整自己的管理者角色，成为奥迪F1车队领队。

目前这家德国汽车巨头已经接管了总部位于瑞士的索伯，旨在为2026赛季生产自己的赛车和引擎。然而，车队一直受困于无法取得重大进展，并且错过了车队的头号目标——刚刚签约威廉姆斯的卡洛斯·塞恩斯。

Autosport了解到，奥迪新任首席运营和技术官、前法拉利车队领队马蒂亚·比诺托与维特利的任命没有任何关系。

消息人士称，红牛将寻求从组织内部提拔人员来接替维特利，让车队借此机会更新管理架构。

虽然克里斯蒂安·霍纳将继续主持大局，但维特利和纽维的离职意味着红牛将被迫重组其结构和维修墙上的人员。这可能预示着车队经理角色的回归，而并非维特利的竞赛总监头衔。

这将带来相当大的好处，因为车队希望削减成本以符合F1的预算帽。

Jonathan Wheatley, Red Bull Racing team manager Photo by: Red Bull Content Pool

虽然维特利和纽维的离开会加重对于红牛陷入混乱的猜测，但另一种观点是，这支车队正处于改革让状态，老员工正在“让位”。

设计师皮埃尔·瓦什在纽维离职确认的几天前就收到了新合同，而车队也可能已经对维特利继任者有了人选。

围场内众所周知，维特利渴望成为车队主管。今年年初，当霍纳面临内部调查时，他便与英国人的职位被联系在了一起。这也在车队内部造成了不安，直到维特利签署了一封支持信，承诺自己对2006年从贝纳通签下他的霍纳的信任。

如今红牛可以拆分维特利的职务，并有可能提拔如今担任车队比赛工程主管和马克斯·维斯塔潘比赛工程师的吉安皮耶罗·兰比亚斯。 另一位资深人士将担任类似车队经理的角色，负责与国际汽联的谈判事宜。

然而有消息人士表示，红牛不太可能寻找外部候选人，并认为高薪员工的离职就是改革的举措之一。