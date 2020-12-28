尽管阿尔本已经失去了明年在红牛的全职比赛席位，但是他仍然担任重要的研发角色并作为车队的替补车手随队征战大部分比赛。

鉴于2020年有塞尔吉奥·佩雷兹、兰斯·斯特罗尔和刘易斯·汉密尔顿三名车手曾因感染新冠病毒缺席比赛，下赛季可能会有更多的车手因此无法参赛。这意味着红牛认为在其他车队有需要的情况下，阿尔本或有机会在2021年的某个时候重返F1赛场。

在接受Motorsport.com采访时，红牛顾问马尔科表示：“我们向他保证，我们会在测试中大量发挥他的作用。毕竟，有2022年的轮胎需要测试，并且还有各项单独测试要开展。

“他会进行很多模拟驾驶，也会作为替补车手出席很多场比赛。毕竟，我们有四辆赛车。他有再被启用的机会。此外，如果另一支车队在短时间内出现需要车手的情况，我们准备把他租借给他们。然后他就可以累积比赛公里数。所以这还不是结束。”

在感觉到佩雷兹在2020年下半年的强劲表现不容忽视之后，红牛选择了由墨西哥人取代阿尔本参加明年的比赛。在谈及为何没有留用阿尔本的时候，马尔科表示关键的问题是他的状态过于反复无常。

“他的表现缺乏一致性，而且很容易感到慌乱。例如当风力增强或来自不同方向的时候，他就慌了，”马尔科解释道，“或者当轮胎开始衰竭时，他就会慢得很夸张。”

同时马尔科认为，每个周末与马克斯·维斯塔潘的较量也令阿尔本备受精神打击，从而解释了为何两人之间的差距一直没有被缩小。

“这当然这也关乎精神较量，”马尔科补充道，“ 但我认为，但当你拥有一位永远保持绝对顶级水平的队友，无论你的赛车怎样，它都起着次要的作用。”

“当然，说到精神方面，所有的报告和令人不满意的结果都令他很不安。他与维斯塔潘的差距实际上整个赛季都在增加，而不是减少。这一差距是微不足道的，但它确实在增加。”

翻译/小飞侠