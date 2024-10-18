红牛在2025年“承担不起”车手成绩差距太大

红牛车队表示车队“无法承受”明年两位车手之间存在巨大差距，而眼下塞尔吉奥·佩雷兹需要以出色成绩结束本赛季的压力越来越大。

截至目前，这支来自米尔顿·凯恩斯的车队已经在制造商积分榜上落后于迈凯伦，而且第二名也岌岌可危，因为法拉利现在只落后34分。

对于红牛来说，佩雷兹并没有像其希望的那样做出巨大贡献来帮助车队摆脱困境。到目前为止，墨西哥人仅得了144分，远远落后于马克斯·维斯塔潘的331分。

佩雷兹得以在夏休期后继续为红牛比赛，因为车队希望他能在自己更擅长的赛道取得更好成绩。然而，事情发展并不理想，特别在他因为比赛最后时刻与卡洛斯·塞恩斯相撞而错过在巴库获得领奖台之后。

随着廉姆·洛森已取代丹尼尔·里卡多在RB车队的位置，新西兰人成为红牛2025赛季候选人的几率也随之提升。显然，红牛正在评估最好的选择。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，了解现有的选择已经变得至关重要，因为明年的冠军争夺战或将变得更为艰难。并且，鉴于制造商积分榜上前几名之间的奖金相差900万美元，红牛很清楚因第二车手人选而损失一两个排名，将令其付出高昂代价。

“我们迫切需要答案，”霍纳向Aotorsport透露了关于其车手的情况。

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“我认为当你看看我们的对手，法拉利明年会很强大，有（刘易斯）汉密尔顿和（查尔斯）莱克勒克。再加上迈凯伦的兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特里也是一对强大的组合。我们需要确保我们的两名车手之间没有太大的差距，因为你承担不起。”

启用新秀车手再次在F1流行起来。如果洛森在今年最后几场比赛中表现出色，那么他晋级红牛的希望将大大增加。随着奥利弗·比尔曼和弗兰哥·科拉平托的表现相当经验，车队对提拔年轻车手的态度似乎再次变得更为开放。

红牛运动顾问赫尔穆特·马尔科在近期刊登于《Speedweek》的个人专栏中表示：“奥利弗·比尔曼和尤其是弗兰哥·科拉平托在大奖赛上的表现已经表明，年轻人已经跃跃欲试，而一些车队老板秉持的只把有三四年经验的车手提拔到顶级车队的旧哲学已经过时了。”

“梅赛德斯现在已经用他们的车手决策证明了这一点，就像红牛过去几次尝试过的一样。所以你可以依靠年轻人。这有一定的风险，但它是可控的，也是值得的。”

翻译/小飞侠