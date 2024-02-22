红牛：高薪无法诱使维斯塔潘打破合约

在2021年首次夺得世界冠军之后，维斯塔潘在2022年就与红牛签订了长期合约，将自己的未来交给奥地利车队。

这位已经成为三届世界冠军的荷兰车手一直作为红牛大家庭的一员参加F1，2015年他在当时的Toro Rosso出道，2016年西班牙大奖赛起代表红牛车队。

但随着刘易斯·汉密尔顿与法拉利签约，梅赛德斯将在2025年出现一个席位空缺，人们纷纷猜测荷兰人可能会成为德国制造商的目标——尤其是如果德国制造商以高工资诱惑他的话。

不过，红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科坚称，他并不担心外界对维斯塔潘的兴趣。因为虽然他承认维斯塔潘的合同中有竞技相关条款允许他提前离开，但他认为只有成绩的意外下滑才会诱使他考虑其他车队。

在接受红牛自己的Servus电视频道采访时，马尔科澄清了维斯塔潘的情况。

当被问及维斯塔潘在2028年之前离开的可能性时，马尔科说： "与每份F1赛车合同一样，针对无法达到某些成绩标准，会有相应的条款。马克斯的合同中也包含这些条款。”

"我不认为一笔多到难以想象的钱对马克斯来说是个问题。如果我们不能为他提供一辆能够获胜的赛车（才是）......作为一名赛车手，他当然对成功感兴趣。毕竟你不会变得年轻。”

"如果他在红牛看不到曙光，在把这些成绩标准纳入参考，那么很明显他会寻找其他机会。但哪里会有更好的选择呢？"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

由于塞尔吉奥·佩雷兹的合同将在本赛季结束时到期，红牛今年必须做出的一个决定，那就是如何处理维斯塔潘队友的问题。马尔科说，红牛希望先看看佩雷兹在赛季初期的表现，然后再决定是与墨西哥人续约，还是另请高明。

当被问及将在何时做出决定，马尔科解释说："佩雷斯的合同到 2024 年仍然有效：这要看他了。如果他的表现跟（2023 年）最后几场比赛相似，那么我们很容易就会讨论续约。”

"（丹尼尔）里卡多必须证明他完全碾压了角田裕毅。那样他就有可能成为候选人。但你如果问一个日期，我会说夏休之后就会有一定的考虑了。”

翻译/Chloe