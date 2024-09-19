红牛处于重量考虑放弃F1特殊涂装

红牛车队因担心新涂装方案的额外重量，不得不放弃在新加坡和美国大奖赛上采用车迷设计涂装的计划。

这支位于米尔顿·凯恩斯的车队曾邀请车迷为本赛季的英国、新加坡和美国的比赛设计独特的涂装方案。活动优胜者不仅能看到自己设计的涂装应用在真实的RB20赛车上，还能作为车队的特邀嘉宾出席比赛。

今年的首个设计已在银石亮相，但由于与迈凯伦和法拉利在世界冠军争夺战中竞争激烈，红牛在新加坡大奖赛前做出了调整。

Motorsport.com了解到，在工厂为创造既定的新加坡真车涂装的概念阶段，发现该涂装方案使RB20赛车的重量增加了约1公斤。尽管性能差异仅为每圈大约0.03秒，但考虑到前排竞争的激烈程度，车队决定不会为营销活动而影响其争冠。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

因此，在新加坡大奖赛之前，车队确认定制涂装计划暂时被搁置，并在余下赛季继续使用常规涂装。车队在声明中表示：“不幸的是，在对一些REBL CUSTMS设计在现实中置于RB20赛车上的样子进行测试时，我们发现用于制作这些特别版全车涂装的油漆，给RB20的车身带来了意想不到的过度重量。”

“正如你们能想象的，任何额外的重量都会影响性能，车队将继续优先考虑让这款赛车在2024赛季尽可能具有竞争力。因此，我们非常遗憾地通知你，车队决定不在新加坡和美国大奖赛上使用REBL CUSTMS涂装。”

近年来，F1车队面临着将赛车重量降至最低限度的挑战，各队都在尽量减轻涂装的重量。如Motorspor.comt今年早些时候所透露，赛事管理层正在讨论减少赛车上普遍使用的多余黑色涂装。国际汽联单座赛车事务主管尼古拉斯·汤巴兹斯表示：“一个问题是赛车的裸碳部分有点太多，显然是因为油漆的重量，所以赛车的黑色部分过多。”

“所有车队都进行了大量工作，改变油漆种类，很多时候现在使用的是极薄的油膜，以尽可能保持赛车轻量化。”

翻译/Eric