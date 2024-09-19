红牛处于重量考虑放弃F1特殊涂装
愈发激烈的F1世界冠军争夺迫使红牛决定放弃使用特殊涂装
Red Bull Racing RB20, Silverstone livery
Photo by: Erik Junius
红牛车队因担心新涂装方案的额外重量，不得不放弃在新加坡和美国大奖赛上采用车迷设计涂装的计划。
这支位于米尔顿·凯恩斯的车队曾邀请车迷为本赛季的英国、新加坡和美国的比赛设计独特的涂装方案。活动优胜者不仅能看到自己设计的涂装应用在真实的RB20赛车上，还能作为车队的特邀嘉宾出席比赛。
今年的首个设计已在银石亮相，但由于与迈凯伦和法拉利在世界冠军争夺战中竞争激烈，红牛在新加坡大奖赛前做出了调整。
Motorsport.com了解到，在工厂为创造既定的新加坡真车涂装的概念阶段，发现该涂装方案使RB20赛车的重量增加了约1公斤。尽管性能差异仅为每圈大约0.03秒，但考虑到前排竞争的激烈程度，车队决定不会为营销活动而影响其争冠。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Red Bull Content Pool
因此，在新加坡大奖赛之前，车队确认定制涂装计划暂时被搁置，并在余下赛季继续使用常规涂装。车队在声明中表示：“不幸的是，在对一些REBL CUSTMS设计在现实中置于RB20赛车上的样子进行测试时，我们发现用于制作这些特别版全车涂装的油漆，给RB20的车身带来了意想不到的过度重量。”
“正如你们能想象的，任何额外的重量都会影响性能，车队将继续优先考虑让这款赛车在2024赛季尽可能具有竞争力。因此，我们非常遗憾地通知你，车队决定不在新加坡和美国大奖赛上使用REBL CUSTMS涂装。”
近年来，F1车队面临着将赛车重量降至最低限度的挑战，各队都在尽量减轻涂装的重量。如Motorspor.comt今年早些时候所透露，赛事管理层正在讨论减少赛车上普遍使用的多余黑色涂装。国际汽联单座赛车事务主管尼古拉斯·汤巴兹斯表示：“一个问题是赛车的裸碳部分有点太多，显然是因为油漆的重量，所以赛车的黑色部分过多。”
“所有车队都进行了大量工作，改变油漆种类，很多时候现在使用的是极薄的油膜，以尽可能保持赛车轻量化。”
翻译/Eric
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments