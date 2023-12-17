红牛：“拼接式”RB19减重20公斤是2023赛季统治力的关键

这支总部位于米尔顿·凯恩斯的车队在整个2023赛季里独领风骚，赢得了22场比赛中的21场，并与马克斯·维斯塔潘一起夺得了车队总冠军和车手总冠军。

当对手们都在努力研究红牛赛车为何如此出色时，红牛却认为其核心是重量。红牛领队克里斯蒂安·霍纳解释说，在赛车大部分部件实际上都是从RB18继承下来的情况下，最大的变化是减掉了导致赛车在整个2022年里超重的多余配重。

在被Motorsport.com问及红牛是否理解RB19为何如此具有优势时，霍纳说道： “我们得记得，RB19有大量部件来自RB18：变速箱、大部分悬挂系统和一半底盘。今年的赛车实际上是拼接的。”

“我们成功解决的最重要的事情是重量。由于（前一年的）冠军争夺战，2021年我们很晚才开始准备新规则，所以2022年的赛车有点偏重。因此，我们想办法给今年的赛车减重20公斤，并调整了一些不完美的地方。 ”

”但还是有大量的部件被延用了下来，就马克斯来说，一些零件实际上赢得了今年的19场比赛和去年的15场比赛，两个赛季加起来总共赢了：34场比赛。"

霍纳相信减重是RB19在RB18基础上的最大进步，而就像他说的，赛车在各个方面都有所改进。

”到处都有一点，“他说道。“不是在某个特定区域，你可以把重量减去。而是所有地方都有了微小的优化。我认为这可能就是2022年的赛车与2023年的赛车之间的根本区别。”

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

当被问及RB19的进步是否表明红牛在2022年夺冠的同时超重了20公斤时，霍纳说：”是的，那一年的大多数时间里，我们都有超种‘赤字’。“

百密一疏

虽然RB19被证明是F1历史上最具统治力的赛车之一，但由于在新加坡的失利，它未能包揽所有比赛的胜利。回顾那个周末所发生的一切，霍纳表示车队在周五练习中被模拟预测引向了错误的方向。

“我认为那场比赛让一切都回归现实，我想今年我们经常让胜利看起来很容易，但胜利从来都来之不易，”他说。"我认为那场比赛说明了一个道理，微不足道的小事也会让你无法达到目标。调校方面，我们一开始的调校是根据模拟工具进行设置的，但那天在那条赛道上，尤其是在排位赛中，并不奏效。”

"比赛中，我们的速度开始恢复。但我认为，如果我们在比赛前就已经知道了赛后了解到的情况，我们原本能处于更有竞争力的位置。”

翻译/Chloe