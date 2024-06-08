RB确认角田裕毅2025年留队
RB F1 车队确认角田裕毅将在2025赛季继续为车队效力。
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
随着红牛在本周早些时候宣布已经与塞尔吉奥·佩雷兹续约两年，角田在明年从“二队”晋升“一队”的希望十分渺茫，业内广泛预计日本车手将继续留在驻扎在费恩萨的车队。
加拿大大奖赛排位赛前，RB宣布了角田的留任，意味着明年这位长期得到本田扶持的车手将迎来个人在F1的第五个赛季。
“我很高兴能留在RB，在今年较早的时候就确定自己的未来，这种感觉很好，”日本车手表示。“我要感谢红牛和本田的每一位员工，他们在我的职业生涯中发挥了重要作用，并将继续如此。”
“我很高兴了解到大家都很欣赏我所付出的努力，车队也相信我能帮助他们更上一层楼。本赛季我们已经取得了明显的进步，这着实激励着我始终竭尽全力。”
自2021年参加F1以来，本赛季角田进步明显，在已经展示过出色的速度基础上，表现得更加稳健。前八场过后，他获得了19分，在车手年度积分榜上排名第十，领先拥有八场大奖赛胜利纪录的队友丹尼尔·里卡多14分之多。得益于他的良好发挥，RB在车队年度积分榜上暂列第六。
“在我回到费恩萨之前，我就非常关注裕毅在F1的进步，一年接着一年，他的表现令人印象深刻，”RB车队领队劳伦特·梅基斯表示。
“今年他的进步令人惊叹，他在一场又一场的比赛中不断给我们带来惊喜。他的天生速度毋庸置疑，而他现在又更加成熟，这样的结合使他成为一名速度极快、表现稳定的选手，同时也是一名出色的团队成员。”
RB车队首席执行官彼得·拜尔补充说：“裕毅是红牛和本田青年车手项目的毕业生，他能够达到目前的水平，要归功于各方的出色工作。他在赛道内外都是一笔宝贵的财富，他引人入胜的性格使他深受世界各地车迷的喜爱。我们很高兴他能留在我们身边。”
至于2025赛季角田的队友人选，目前仍不明朗。本赛季开始之后里卡多的状态并不稳定，而去年顶替过里卡多比赛的红牛替补车手廉姆·洛森也觊觎着正式车手席位。
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