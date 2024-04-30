RB坚称里卡多有“绝对能力拿出最好的状态
RB领队相信丹尼尔·里卡多保持着“绝对的”能力在F1中发挥出他的最佳潜能，而车队将继续帮助他更加适应赛车。
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
这位澳大利亚车手的2024赛季开局充满挑战，因为他发现自己不如队友角田裕毅那样有信心操控VCARB 01赛车。他的挣扎甚至引发了猜测：如果夏休期情况还没有好转，他甚至可能会在赛季结束前被弃用。
然而，在最近比赛中里卡多的表现令人鼓舞，正好他在中国大奖赛使用了新的底盘，RB车队明确表示他们对里卡多能带来的表现充满信心。
虽然要让里卡多更适应赛车还有很多工作要做，但RB领队劳伦特·梅基斯毫不怀疑这位八次大奖赛冠军得主能够胜任这份工作。
当被Motorsport.com问及，车手是否感觉里卡多的潜力与去年他回到F1时相同，梅基斯说："是的，绝对是。”
“我们工作的核心就是确定为了发挥出最佳水平，赛车和车手需要怎样的赛车调校，这也是我们与两位车手一起做的工作。我们看到了角田的巨大进步，也看到了丹尼尔正在回到正轨。”
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
虽然里卡多今年到目前为止还未获得积分，但梅基斯认为更多是受到坏运气的影响，而不是能力不足。
他表示，自特阿拉伯大奖赛以来，（里卡多的）进步显而易见，但无法预见的意外事件让他的成绩难有起色，比如他在日本第一圈出局、在中国则是安全车期间被兰斯·斯特罗尔追尾。
梅基斯补充说：“在沙特，我们就开始说，我们了解到一些事情让我们懂得如何才能支持他。所以是的，前进的方向是好的。”
“我们还没有抵达终点，一些季中升级能帮助他更好地感受赛车，并确保我们的赛车最大限度的适应他的驾驶风格。但可以肯定的是，如果有像我们上周末（在中国）所见的实实在在的进步，将是很好地提升信心。”
Laurent Mekies of Visa Cash App RB talks to Daniel Ricciardo, RB F1 Team
Photo by: Red Bull Content Pool
虽然里卡多面临着外界的批评，但梅基斯表示，内部只能看到他解决所面临问题的决心。
“与外界的看法不同，在本赛季艰难的开局阶段，他一直非常专注、冷静、理性地对待问题，”他说到。
“我们研究了赛车的局限性，以及他需要怎样才能更快。有些进步很快就能实现，但首先需要了解（问题）一旦充分了解了，就可以迅速采取行动解决一些问题，另一些则需要更多的时间。我们已经尽可能多地完成任务，但肯定不会止步于此。”
翻译/Chloe
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