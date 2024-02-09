RB发布2024新车，里卡多目标前五名

这支奥地利红牛公司拥有的车队在与Visa和CashApp签订了冠名合作协议后，在2024赛季正式更名。当地时间本周四晚上，在拉斯维加斯举行的发布仪式上，拥有了新身份的车队为其第一款新车VCARB 01揭幕。

新赛车采用了大面积的亮蓝色，并在引擎盖两侧印有较大的红牛标识，其他部分则为便银色的白色。这与其前身Toro Rosso曾使用过的涂装相似，但融入了红色线条，而引擎盖靠下位置仍写有本田的名字。

去年年中回归的丹尼尔·里卡多与日本车手角田裕毅迎来了合作后的第一个完整赛季。里卡多在2023赛季开始原本担任红牛的替补，但仅仅十场过后就取代了表现不佳的尼克·德弗瑞斯——然而他又因在荷兰撞伤左手手掌而被迫休战六场。另一边，角田的大奖赛生涯进入了第四个年头。上赛季，这位日本车手逐渐改掉暴脾气，但面对更有经验的里卡多，新赛季势必需要进一步提高个人表现。

今年这支位于意大利费恩萨的车队，迎来了2006年成立以来最大的管理层变动。担任了18年领队的奥地利人弗朗兹·托斯特退休，由法拉利原竞赛总监劳伦特·马吉斯接替。法国人在拉斯维加斯的发布会上第一次以领队身份亮相，他将与车队CEO皮特·拜尔一起主导车队未来的发展。

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

同时，蒂姆·高斯和阿兰·佩尔梅恩的加入充实了费恩萨的技术部门。前者曾在迈凯伦工作了近三十年，之后在国际汽联任职，如今将作为首席技术官向马吉斯汇报工作；佩尔梅恩在去年年中离开长期供职的恩斯顿基地，将在新东家继续担任他熟悉的竞赛总监工作。另外，这支红牛的“二队”从“一队”得到了空气动力学家圭劳姆·卡特莱尼，他将作为技术总监乔迪·埃金特的副手。

自从去年在新加坡引入升级版赛车后，这支意大利车队在2023赛季最后五场比赛里拿到20分，从制造商积分榜垫底的位置跃居第八名结束赛季。而技术部门的“补强”令RB对于新赛季心气极高，里卡多把目标瞄准了年度前五名。

“你必须定下高目标，但在这项运动里那么久了，你想保持现实，因为你不想最终大失所望，”澳大利亚人表示。

“前五名应该是我们的目标，如果我们达到这个位置，也许有机会登上领奖台。当然，我们想赢，但是你知道，让我们……我认为我们去年有了进步，让我们再多进步一点。”

“我认为前五名是可以拿到的吗，而且可能在上半赛季拿到吗？我希望这么想。”