莱科宁：退役后我除了家庭没有其他计划

本周三，这位阿尔法·罗密欧车手正式宣布将在2021赛季后离开F1，为自己长达20年的职业生涯画上句号。

芬兰人在自己的Instagram上宣布了退役的消息，表示是时候去尝试新事物了。但在周四的国际汽联记者会上，这位2007年的F1世界冠军表示，目前除了和家人呆在一起之外，自己别无其他计划。

“不，我没有计划，”当被问及接下来有何打算时，莱科宁回应道。 “我不想有什么事被提上日程，因为显然过去在F1的18、19年里，自打我开始这项运动开始，以及在我短暂离开F1参加拉力赛的两年时间里，我总是要遵照时间表，告诉我在这个时间或者那个时间要做什么。”

“我不想那样。这当然是我想尝试其他事情的一个重要原因，因为人生前进的意义并不在于比赛或者其他类似的事，包括和F1相关的工作。”

“所以我不着急。我还没有考虑过。显然，有时候你会在这种情况下维持很长一段时间，所以很明显，总是会有机会尝试做这个或者那个。”

“但现在，我连想都懒得想。”

2001年首次参加F1的莱科宁保持着参加大奖赛场次最多的车手纪录。除了在2010和2011年放了一次“小长假”外，芬兰人从未有过缺席。

在短暂离开F1的两年中，莱科宁向F1之外的一些赛车运动发起了挑战，不仅参加了若干项拉力赛事，还曾在纳斯卡赛场上“客串”了一把。

Kimi Raikkonen, Rally GB 2010 Photo by: Motorsport Images

但当被Motorsport.com问及是否希望在未来的比赛中有竞争力时，芬兰人表示对此并无定论，并再次强调自己没有考虑太多。

“如果我现在知道了，我会告诉你，但就像我说的，我没有任何计划，”芬兰人回应道。 “我现在没有什么计划。就像我说的，我想享受没有日程表的时光。我的时间表可以是我们家庭日程，我很享受那样的生活。”

“我很期待这样的日子。谁知道呢，也许会参加一些比赛，也许不会。我真的说不准。”

莱科宁在退役声明中透露，自己在冬休期间萌生了把2021年作为退役前最后一个赛季的念头，并在周四解释表示，他大约在同一时间知会了阿尔法·罗密欧车队老板，告诉他自己或考虑在今年之后退役。

“我和车队老板通了气，我想那大约是在圣诞节前或者差不多那个时候，”莱科宁说道。

“他向我确认了这点，我说是的，我记不太清楚了，可能有95%的把握会这么做。但是，是的，有时想法还是会摇摆不定。”

翻译/小飞侠