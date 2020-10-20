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Racing Point获准在明年改用梅赛德斯2020款悬挂

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Racing Point获准在明年改用梅赛德斯2020款悬挂
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Racing Point在得到国际汽联的“绿灯”后，确定将在2021赛季使用梅赛德斯W11赛车的悬挂设置。

2020赛季开始后，Racing Point因为RP20赛车的刹车导管采用了去年梅赛德斯W10的类似设计而受到竞争对手的抗议。最终，国际汽联判定其在后轮刹车导管的设计过程中模仿梅赛德斯的部件属于违反《竞赛规则》的行为，处以两辆赛车总共扣除15个制造商锦标赛积分、40万欧元罚款。

对于那次裁定，雷诺、法拉利、迈凯伦和威廉姆斯都表示不满并表达了上诉的意图，而Racing Point方面也为了要证明清白而要上诉。不过最终，5支车队都决定放弃采取进一步行动，而国际汽联也同意就关于列明部件和非列名部件以及赛车拷贝的规则予以澄清。

在本赛季还剩6场比赛的情况下，所有车队都在不同程度上开始了对明年赛车的研发。而在得到国际汽联的认可后，Racing Point会在下赛季改用梅赛德斯当前的赛车悬挂设置，尽管这招致了不少车队的不满，因为2021赛季将沿用今年的赛车。

“我们正在明年的赛车将女性设计。这是对2020年悬挂的升级，不是对2021年的升级。我们现在所用到是2019年的，”Racing Point技术总监安迪·格林表示。

“他们想做的是处罚我们，并让我们只能用使用了两年的旧零件，而不是与时俱进。我们不会有优势，并把2021的部件用到赛车上。只会是升级到与现有一样的样子。

“规则允许我们那么做。我们与国际汽联做了澄清，他们对我们使用它没有意见。书面的规则允许车队升级到2020版本，我认为这是公平的。只是因为我们在新冠肺炎疫情在欧洲爆发前，用了2019年悬挂，不应该成为我们的障碍。所以我们应该得到允许把赛车升级到与其他人相同的配置平。”

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Author Frankie Mao

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