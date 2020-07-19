Racing Point考虑在匈牙利动用车队指令追求最多积分

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔坦言将在匈牙利大奖赛开始与两位车手商讨类似车队指令的事宜，从而确保占据第二排发车的车队能够取得尽可能最多的积分。
兰斯·斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹在亨格罗林的排位赛里分列第三、四名，帮助车队包揽了发车区的第二排，仅次于梅赛德斯。
这是2018年比利时大奖赛——这支驻扎在银石的团队改名“Racing Point”之后的第一次亮相——之后，车队再次从那么高的位置发车。
为此，萨弗诺尔明确表示决不能让车手内战而损害到车队利益，为此将在今天的比赛前与两名车手进行交流。
“我们必须小心谨慎，在第一圈采用我们在过去用过的规约，”他在排位赛结束后表示，“他们需要互相留出空间。”
“头一圈、第二圈都是至关重要的。我们需要确保他们不会在那几圈里相碰，所以我们会在比赛前跟他们谈一下，确保车队利益优先，不能重蹈覆辙。”
本赛季Racing Point竞争力大幅度提升之后，一方面引来对手对其“借鉴”梅赛德斯2019年赛车的做法提出抗议——国际汽联要求英国车队提交材料进行解释，另一方面也滋生了车队老板劳伦斯·斯特罗尔为了明年车队改名阿斯顿·马丁，与今年年底将离开法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔进行接洽的传闻。
这就是使得佩雷兹被认为更有可能被迫离开车队，考虑到斯特罗尔父子的关系，尽管他与车队的合约直到2022年。在匈牙利期间，墨西哥人已经被频频问到去留的问题，而排位赛Q3进行期间，突然感觉头晕影响了他的发挥，才屈居队友身后。在外界看来，佩雷兹势必将为自己的未来而战。
对于是否会动用车队指令的问题，萨弗诺尔强调不能再次上演过去佩雷兹与前队友埃斯特班·奥康相撞的事故，必须保证车队积分最大化。而且，他表示不会低估其他车队的挑战。
“我们会同他们讨论某些类型的事情，然后我们只能看比赛如何发展了，”美国人说，“你需要记住的是这是一项团队运动，我们想拿到最多的积分、尽可能多的积分。”
“希望我们可以做出顺利的起步。如果我们的长距离速度能像我们所想的那样，那就不会有问题。我也认为我们将同周围的其他人展开较量。法拉利一直在这里表现不错，他们在发车区就排在我们后面。你不知道发车会什么样，所以让我们走着瞧。”
萨弗诺尔补充道：“我是乐观主义者而不是悲观主义者，但是你知道，F1比赛很难预测，特别是发车。”
值得一提的是，国际汽联单座方程式技术总监尼古拉斯·汤姆巴兹在媒体简报会上坦言，雷诺或许会在本场比赛结束后再次对Racing Point提出抗议，因为他们有权利这么做直到事件画上句号。而作为被投诉者，英国车队已经在上一场比赛结束后，被要求在三周内递交材料，来证明自己没有抄袭W10的空气导管。
Lance Stroll, Racing Point celebrates in Parc Ferme
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
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|匈牙利大奖赛
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|Frankie Mao