Racing Point考虑在匈牙利动用车队指令追求最多积分

兰斯·斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹在亨格罗林的排位赛里分列第三、四名，帮助车队包揽了发车区的第二排，仅次于梅赛德斯。

这是2018年比利时大奖赛——这支驻扎在银石的团队改名“Racing Point”之后的第一次亮相——之后，车队再次从那么高的位置发车。

为此，萨弗诺尔明确表示决不能让车手内战而损害到车队利益，为此将在今天的比赛前与两名车手进行交流。

“我们必须小心谨慎，在第一圈采用我们在过去用过的规约，”他在排位赛结束后表示，“他们需要互相留出空间。”

“头一圈、第二圈都是至关重要的。我们需要确保他们不会在那几圈里相碰，所以我们会在比赛前跟他们谈一下，确保车队利益优先，不能重蹈覆辙。”

本赛季Racing Point竞争力大幅度提升之后，一方面引来对手对其“借鉴”梅赛德斯2019年赛车的做法提出抗议——国际汽联要求英国车队提交材料进行解释，另一方面也滋生了车队老板劳伦斯·斯特罗尔为了明年车队改名阿斯顿·马丁，与今年年底将离开法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔进行接洽的传闻。

这就是使得佩雷兹被认为更有可能被迫离开车队，考虑到斯特罗尔父子的关系，尽管他与车队的合约直到2022年。在匈牙利期间，墨西哥人已经被频频问到去留的问题，而排位赛Q3进行期间，突然感觉头晕影响了他的发挥，才屈居队友身后。在外界看来，佩雷兹势必将为自己的未来而战。

对于是否会动用车队指令的问题，萨弗诺尔强调不能再次上演过去佩雷兹与前队友埃斯特班·奥康相撞的事故，必须保证车队积分最大化。而且，他表示不会低估其他车队的挑战。

“我们会同他们讨论某些类型的事情，然后我们只能看比赛如何发展了，”美国人说，“你需要记住的是这是一项团队运动，我们想拿到最多的积分、尽可能多的积分。”

“希望我们可以做出顺利的起步。如果我们的长距离速度能像我们所想的那样，那就不会有问题。我也认为我们将同周围的其他人展开较量。法拉利一直在这里表现不错，他们在发车区就排在我们后面。你不知道发车会什么样，所以让我们走着瞧。”

萨弗诺尔补充道：“我是乐观主义者而不是悲观主义者，但是你知道，F1比赛很难预测，特别是发车。”

值得一提的是，国际汽联单座方程式技术总监尼古拉斯·汤姆巴兹在媒体简报会上坦言，雷诺或许会在本场比赛结束后再次对Racing Point提出抗议，因为他们有权利这么做直到事件画上句号。而作为被投诉者，英国车队已经在上一场比赛结束后，被要求在三周内递交材料，来证明自己没有抄袭W10的空气导管。