Racing Point称雷诺的抗议“缺乏依据”

上周日的斯蒂利亚大奖赛里，Racing Point由塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔取得第六、七名，而且原本有望更进一步。

整场比赛中，RP20赛车展现了强大的竞争力，甚至红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为佩雷兹在尾声阶段追赶亚历山大·阿尔本时的速度比更靠前的梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯还要快。

比赛结束后，只有丹尼尔·里卡多一人带回第八名的雷诺，向当值的国际汽联赛会干事递交了对Racing Point赛车合法性的抗议。而赛会干事在听取证词后，确认接纳法国车队的申诉，但是因为需要收集更多证据，所以要择日审理。

周一早上，Racing Point向媒体发出声明，对于竞争对手提出的抗议表示失望。声明中写道：“BWT Racing Point F1车队对其在斯蒂利亚大奖赛里的成绩受到错误理解且缺乏依据的抗议而感到极其失望。

“本队坚决驳斥任何及所有关于违规行为的说法，并且将采取所有必要的行动，确保规则的正确应用于事实。“

”赛季开始之前，车队与国际汽联合作，圆满地解决了针对RP20原始设计的所有问题。车队相信在递交答复之后，抗议会被撤销。“

RP20在季前测试里一亮相，就因为过于接近梅赛德斯W10，而受到了对手的强烈质疑。但是直到上周日的比赛后，才有雷诺提出正式抗议。

法国车队声称RP20采用了实际由梅赛德斯设计的前后刹车管——或者进行了微妙的修改或升级，因此违反《竞赛规则》附录六针对可购买/不可购买部件的规则。为此，国际汽联已经要求梅赛德斯提供相关部件，用来与Racing Points赛车上的部件进行比较。

值得一提的是，去年的日本大奖赛后，Racing Point对雷诺赛车方向盘上刹车比调节系统的合法性提出抗议。结果，雷诺的“创新方案“被判定违规，因而被取消了第六和第十的成绩。