Racing Point确定新赛季发布会日期

Racing Point成为第六支确定2020赛季启动计划的车队，而地点则是车队赞助商、水科技公司BWT位于奥地利莫德赛的总部。可以理解的是，鉴于季前测试定于2月19日在巴塞罗那拉开序幕，届时在奥地利亮相的将是启用了新涂装的旧款赛车。

该奥地利公司从2017年起与其前身“印度力量”合作。并且从那时起，这支驻扎在银石赛道的车队打造的赛车就采用了粉色主题色的涂装。

2018赛季夏休期期间，由劳伦斯·斯特罗尔带领的联合财团从维杰·马尔雅手里收购了当时已经进入托管状态的印度力量，此后便以“Racing Point”的队名参加F1。而2020年将是这支车队以新身份参加的第二个赛季。

去年，车队与墨西哥车手塞尔吉奥·佩雷兹签订了一份为期三年的合约。本赛季他将继续与兰斯·斯特罗尔搭档。

上赛季，Racing Point由于受到前一年财政危机和所有权转让相关程序的影响而开局慢热，最终在制造商年度积分榜上排名第七位。不过随着财政、车手阵容和人员的稳定，其决心在新赛季再度为中游集团的领先地位而战。

值得一提的是，至目前为止，除了Racing Point之外，更换了队名的红牛二队（AlphaTauri）、法拉利、迈凯伦、雷诺都将举行新赛季的发布仪式。反观卫冕冠军梅赛德斯虽然会在2月14日发布新赛车并在银石赛道进行首航，但是不对外开放，而是只会发出视频和图片。

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