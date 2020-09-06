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Racing Point撤销对“刹车导管案”结果的上诉

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Racing Point撤销对“刹车导管案”结果的上诉
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Racing Point决定撤销就国际汽联对其后刹车导管判决发起的上诉，因为其他车队在该问题上达成一致意见，而且国际汽联对相关规则做出了解释。

本赛季开始后，Racing Point因为被判定在RP20赛车后刹车导管设计的过程中违反竞赛规则，被扣除15个制造商积分，且被罚款40万欧元。

但是，这支明年将改头换面为阿斯顿·马丁的车队坚持表示，其没有在通过照片复制梅赛德斯2019年赛车刹车导管的过程中违规。

此案件的关键点之一是，刹车导管在2019年不属于列名清单上车队之间不能共享的部件，只是在今年才比添加上。因此，Racing Point就国际汽联干事的裁决，向国际汽联上诉法庭提出上诉。为此，车队老板劳伦斯·斯特罗尔甚至罕见地发表了措辞强烈的声明，表示会不惜一切代价来证明车队的清白。

与此同时，由于涉事部件本身没有违反技术规则，因此Racing Point实际可以在比赛中继续使用，尽管过去三场大奖赛后都受到了赛会干事的“惩戒“。

不过，在国际汽联对列名部件、非列名部件的规则重新做出解释后，加上车队之间有建设性的商讨，Racing Point已经决定放弃继续上诉。

车队在声明中表示：“我们欢迎车队达成共识的解决方案，并且我们对国际汽联就列名和非列名的规则做出了很多解释感到高兴。

“涉及上诉程序的干事和当事方认可规则缺乏明确性，并且我们不是故意违反规则。现在规则里的不明确之处已经得到解决。为了这项运动更广大的利益，我们决定撤销我们的上诉。

“这个问题对我们和其他车队都是分心之事，但是现在我们和其他每个人都能回到赛道上把注意力全部放在我们在这里的原因：用心比赛，为全世界数以万计的车迷制造精彩和娱乐。”

此前，雷诺、威廉姆斯、迈凯伦、法拉利因不满裁决结果，同样提出上诉，试图让竞争对手受到进一步的处罚。但是，前三支车队都先后撤销了上诉，只有法拉利仍然没有放弃。

意大利车队的领队马蒂亚·比诺托在周五暗示，只有当国际汽联对克隆赛车的相关规则做出解释之后，才会愿意放弃行动。

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