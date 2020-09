当塞巴斯蒂安•维特尔宣布不再与法拉利续约的消息在5月的数周里引起轰动后,2021年的车手市场便从此陷入了沉寂。

除了梅塞德斯确认明年将续约瓦尔特利·博塔斯,以及威廉姆斯的阵容不变,一直没有其他板上钉钉的转会协议达成。

维特尔曾坚持表示不急于做出任何决定,但所有人的焦点都聚焦在了德国人下一步的行动上。而他也确认,在雷诺宣布阿隆索将在2021年回归之前,他确实曾与法国制造商进行过商谈,随后又承认曾与Racing Point就车手席位进行过“非正式谈判”。

今年原本只是佩雷兹与Racing Point签订的三年合同的第一年,他此前承认如果维特尔加盟,他注定会离开,因为他的队友兰斯·斯特罗尔是车队老板劳伦斯·斯特罗尔的儿子。

之后几周里,佩雷兹变得越发“挑衅”。由于感染冠状病毒缺席两场比赛后,墨西哥人似乎对于自己的未来变得更加充满信心。

“我从车队那里听到的是,我们都想继续前进,继续下去,”佩雷兹在西班牙大奖赛上说道,“所以我相信这些谣言消失只是时间问题。Racing Point方面也传达了类似的信息,简而言之即:考虑到车手现有的合同,明年的车手阵容将“维持现状”.

但是,无论怎么看都像是维特尔随时可能加盟。尽管RacingPoint车队领队奥马尔·萨弗诺尔对载着德国人去加油站一事轻描淡写,但并没有减少谣言的传播。

而就在佩雷兹发票离开声明一个晚上之后,维特尔将在2021年加盟阿斯顿·马丁的消息对外宣布。

这对于车队来说无疑将是一大收获。自从2018年8月斯特罗尔接管车队以来,Racing Point已经完成了许多重大的交易。老斯特罗尔一直希望一个标志性的品牌成为车队身份的象征。在投资阿斯顿·马丁汽车公司,为2021年的车队更名开辟绿灯之前,加拿大人还曾探索过布拉伯姆和March品牌的可行性。

如今与四届世界冠军的签约,将进一步证明Racing Point具有商业价值。效力过红牛和法拉利两大车队后,维特尔不仅能带来丰富的经验,同时也将有助于进一步提升车队的知名度。

对维特尔来说,这将是一个全新的开始。鉴于法拉利今年挣扎的表现,对于SF1000的信心缺乏,以及车队将不再与自己续约这一突如其来的消息所带来的阴霾,他在跃马的最后一年将不太可能被铭记。

Lance Stroll, Racing Point, and Sebastian Vettel, Ferrari, talk in Parc Ferme after the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images