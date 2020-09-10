当塞巴斯蒂安•维特尔宣布不再与法拉利续约的消息在5月的数周里引起轰动后，2021年的车手市场便从此陷入了沉寂。

除了梅塞德斯确认明年将续约瓦尔特利·博塔斯，以及威廉姆斯的阵容不变，一直没有其他板上钉钉的转会协议达成。

维特尔曾坚持表示不急于做出任何决定，但所有人的焦点都聚焦在了德国人下一步的行动上。而他也确认，在雷诺宣布阿隆索将在2021年回归之前，他确实曾与法国制造商进行过商谈，随后又承认曾与Racing Point就车手席位进行过“非正式谈判”。

今年原本只是佩雷兹与Racing Point签订的三年合同的第一年，他此前承认如果维特尔加盟，他注定会离开，因为他的队友兰斯·斯特罗尔是车队老板劳伦斯·斯特罗尔的儿子。

之后几周里，佩雷兹变得越发“挑衅”。由于感染冠状病毒缺席两场比赛后，墨西哥人似乎对于自己的未来变得更加充满信心。

“我从车队那里听到的是，我们都想继续前进，继续下去，”佩雷兹在西班牙大奖赛上说道，“所以我相信这些谣言消失只是时间问题。Racing Point方面也传达了类似的信息，简而言之即：考虑到车手现有的合同，明年的车手阵容将“维持现状”.

但是，无论怎么看都像是维特尔随时可能加盟。尽管RacingPoint车队领队奥马尔·萨弗诺尔对载着德国人去加油站一事轻描淡写，但并没有减少谣言的传播。

而就在佩雷兹发票离开声明一个晚上之后，维特尔将在2021年加盟阿斯顿·马丁的消息对外宣布。

这对于车队来说无疑将是一大收获。自从2018年8月斯特罗尔接管车队以来，Racing Point已经完成了许多重大的交易。老斯特罗尔一直希望一个标志性的品牌成为车队身份的象征。在投资阿斯顿·马丁汽车公司，为2021年的车队更名开辟绿灯之前，加拿大人还曾探索过布拉伯姆和March品牌的可行性。

如今与四届世界冠军的签约，将进一步证明Racing Point具有商业价值。效力过红牛和法拉利两大车队后，维特尔不仅能带来丰富的经验，同时也将有助于进一步提升车队的知名度。

对维特尔来说，这将是一个全新的开始。鉴于法拉利今年挣扎的表现，对于SF1000的信心缺乏，以及车队将不再与自己续约这一突如其来的消息所带来的阴霾，他在跃马的最后一年将不太可能被铭记。

Lance Stroll, Racing Point, and Sebastian Vettel, Ferrari, talk in Parc Ferme after the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

阿斯顿·马丁将与维特尔达成长期的合作，让他可以真正地投入时间和精力。在过去的十年里，他已经习惯了成为一支拥有大量资源和设施的争冠车队的一员。而Racing Point车队所有人的愿望就是将阿斯顿·马丁打造成为这样一支车队，并且维特尔将有助于带领其达成这一目标。

但是考虑到维特尔今年挣扎的表现，Racing Point在2021年抛弃佩雷兹真的是明智之举吗？

从车手积分榜上看来，可能情况并不如所见的那般明显。毕竟一方是四届世界冠军，而另一方是三年来仅仅仅登上过一次领奖台的车手。但尽管今年到目前为止，佩雷兹已经错过了8场比赛中的2场，但他仍获得了34个积分。相比之下，受到法拉利受到车况的影响，维特尔在积分榜上仅排名第16。

佩雷兹的确全方位地了解这支以银石为基地的车队。在迈凯伦车队度过了一个倒霉的赛季后，他自从2014年加盟印度力量，便在车队的庇护下与之携手共进。2018年，他甚至通过对印度力量发起起诉使之进入托管状态的办法挽救了车队，最终促成了Racing Point的接管。在目前的F1现已车手中，唯一比佩雷兹为同一支车队效力时间更长的车手，只有梅赛德斯车队的刘易斯·汉密尔顿。

作为一名一步一个脚印前进的车手，佩雷兹常常能证明自己是F1中最出色的车手之一。对于车队来说，失去一位已经知根知底的车手无疑会对车队的前进产生影响。

但是得到一位四届世界冠军兼近年来的分站冠军获得者的机会是Racing Point不能错过的。尽管维特尔在最近几年犯下了一系列的错误，包括各种各样的打转和代价巨大的失误，但他也不乏一些出色的表现。

去年的新加坡大奖赛上，他击败查尔斯·莱克勒克的出色表现，由于摩纳哥人对于车队指令的不满而被“掩埋”。在俄罗斯，若非动力元件故障，他同样有机会获胜。甚至在上个月的西班牙大奖赛上，维特尔也通过自己策划的一停策略将名次提升至第七，为法拉利带回了其实力不足以获得的宝贵积分。

考虑到现有车型将被延用到明年，Racing Point在2021年的表现也将有所保障。正如RP20的设计过程一直存在争议一样，不可否认的是，它是一辆速度很快的赛车，甚至可以算得上赛道上“第三快”。

但今年车队错过了很多机会，比如在蒙扎。在汉密尔顿受罚的情况下，斯特罗尔承认他本拥有夺冠的大好机会。但重新发车时的失误令他最终仅获得第三。而像维特尔这样经验更丰富的老司机很可能会收获截然不同的结果。

但在明年找到一个席位置对于佩雷兹来说也并非难事。墨西哥人以速度快、时常登上领奖台而闻名，并且能从墨西哥带来大量的赞助。对于阿尔法•罗密欧或哈斯这样的车队来说，他们有很多与佩雷兹展开谈判并达成协议的理由。

正如佩雷兹效力于在Racing Point和印度力量期间所发生的一切一样，他的这次离开也处理得有尊严。Racing Point没有提前发布声明来宣布维特尔取代佩雷兹的决定。用佩雷兹自己的话来说，这个消息必须由他亲自宣布。

从成就如今的Racing Point放慢来说，佩雷兹绝对是功不可没的功臣。但它的未来，或注定将由维特尔所铸就。

翻译/小飞侠

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