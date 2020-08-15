Racing Point：我们不该为有歧义的规则受到惩罚

对于雷诺在斯蒂利亚、匈牙利和英国大奖赛后对RP20赛车刹车导管提出的抗议，国际汽联干事做出的裁决是，Racing Point因为在设计后刹车导管过程中违反《竞赛规则》，两辆赛车各扣除7.5分且各罚20万欧元。

当雷诺和法拉利确定对裁决进行上诉，要求更重的处罚时，Racing Point同样提出上述，意图驳回对自己的处罚决定。

“基于赛会干事在他们调查结果中所写的，我们已经对决定进行了上诉，调查结果相当明确，我们没有做任何非法或不诚实的事情，”萨弗诺尔表示。

“我们在国际汽联检查我们的两个刹车导管和其余赛车部分方面，完全对他们透明和开放。他们总结了规则，特别是刹车导管从非列名部件变成列名部件这个部分有歧义和不清楚的地方。

“因此，我们相信我们为不清楚和有歧义的规则受到惩罚有点严厉，因为我们无意违反规则。这是我们上诉的原因，也是为什么我们有信心赢得上诉的原因。”

迈凯伦和威廉姆斯原本也表达了上诉的意向，但是经过梅赛德斯领队托托·沃尔夫的协调，在递交上诉材料的最后24小时里决定放弃。

但是，作为原告的雷诺执意要求国际汽联对竞争对手施以更重的处罚，因为当前的处罚是针对斯蒂利亚大奖赛这一场，而其他两场的处罚都是“惩戒”。

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point, Zak Brown, Executive Director, McLaren and Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

在雷诺车队负责人西里尔·阿比特博尔看来，在所有RP20赛车合法性遭到抗议的比赛里，其车队积分都应该被扣除，就像去年日本大奖赛后自己的车队遭到对手抗议后掉了积分一样。

“我们想要的是连贯的处罚，与过去我们看到的其他处罚一致，”阿比特博尔在周五与萨弗诺尔同时出席新闻发布户时说。

“最近一次我们接受的（处罚）是去年铃鹿之后，被排除在赛事里，因此失去了所有我们的积分。（Racing Point受到的处罚）应该是我们抗议的赛事的所有积分。”

国际汽联干事在结果中表示，RP20没有任何部件存在违反《技术规则》的地方，因此不需要对涉事刹车导管进行修改。事实上，干事明确认为没有可能让Racing Point在完全放弃已经掌握信息的前提下重新设计和制造出不同的刹车导管。

正因为Racing Point会在其他比赛中继续使用相关的相关的后刹车导管，正如在银石第二个周末里那样，该车队会继续受到调查，但只会遭到惩戒。

对此，阿比特博尔表示国际汽联需要做出一个明确的交代。他说：“从与观众交流的角度来说，对于公众，需要解释为什么一辆有点违反规则的赛车受到了惩戒，但是它可以参加锦标赛，并且因此合法拿到积分，我们认为这有点尴尬。如果可能的话，我们希望能在这方面有结论。”