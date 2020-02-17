Racing Point宣布BWT冠名合作并发布新车

今年是这支驻扎在银石的赛车队自劳伦斯·斯特罗尔领衔联合财团入主后的第二个完整赛季，但同时也是车队——根据斯特罗尔收购阿斯丁·马丁的协议——在2021年改名“阿斯顿·马丁”之前，以“Racing Point”名字参赛的最后一个赛季。

本赛季车队阵容维持不变，已经与车队续约至2022年的塞尔吉奥·佩雷兹继续与兰斯·斯特罗尔搭档。同时，车队管理层结构保持稳定。在领队奥马尔·萨弗诺尔的带领下，安德鲁·格林掌管技术事务，而安迪·史蒂文森担任竞赛总监。

BWT在2017年就与该前身为印度力量的车队达成了合作关系，其赛车也从此披上了奥地利公司标志性的“粉色”。2019赛季车队得到了Sport Pesa公司的冠名赞助，但当时BWT仍为顶级合作伙伴。今年的冠名合作使得双方的关系进一步紧密，车队官方名称变更为“BWT Racing Point F1 Team”。

“自从2017年，我们就很享受与BWT的成功合作，我们很高兴庆祝合作进入第四年，”车队领队萨弗诺尔表示，“这次进一步的合作反映出他们对Racing Point家庭的忠诚、承诺和能量。”

BWT首席执行官Andreas Weißenbacher表示：“过去三年里，我们把我们与众不同的粉色带到了F1，并且与Racing Point建立了深厚的关系。我们致力于帮助这支车队实现它的目标，这正是我们选择成为冠名合作伙伴、加强支持的原因。以这种方式合作，我们相信2020年车队会在赛道上更有竞争力。”

值得一提的是，F1官方已经提出一项“绿色计划”，目标在2030年让这项锦标赛实现“净零碳排放”。BWT方面也将帮助车队响应这个号召。

“我们也会支持车队向可持续发展努力，” Weißenbacher说道，“我们会一起减少赛道上的一次性瓶子，把塑料废品降到最低，促进水的进化和减少消耗。”

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目标重返年度第四

2019赛季，Racing Point名列制造商年度积分榜第七名。积分几乎是中游集团“第一名”的迈凯伦的一半。但是萨弗诺尔在发布会上表示，车队在新赛季的目标就是要重返第四名。

“今年我们想成为强势的第四名，”他说道，“我们要比从前更接近三大车队，要在中游名列榜首。”

“去年对我们有点困难，我们获得了第七名，在中游发车区位列最后，但是今年我们要振作起来，重返应该属于我们的位置。”

从最早的乔丹车队到印度力量再到现在的Racing Point，这支车队始终维持独立车队的身份。2016和2017年，当时的印度力量连续两个赛季获得年度第四名。去年，从结构调整中复苏的迈凯伦，在中游集团的竞争中脱颖而出，战胜了2018赛季第四名的雷诺。尽管车队资源不如竞争对手，但是萨弗诺尔对自己的车队充满信心。

“要实现这一点，我们在整个冬天做了很多研发工作，”美国人表示，“这不简单，竞争会变得更激烈：迈凯伦去年做得很出色；要击败背后有汽车公司支持和650多名员工的雷诺不会容易；甚至Toro Rosso（AlphaTauri）在去年年底依靠着雷诺动力系统的崛起，也表现很好。”

“但是我相信，有了这个冬天我们围绕新赛车完成的工作、我们动力系统伙伴梅赛德斯的工作、车手为保持强健体魄所做的努力和模拟器工作，我们有很好的机会正中目标。”