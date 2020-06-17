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Racing Point完成“拍摄日”，2020年F1赛车首次回归赛道

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Racing Point完成“拍摄日”，2020年F1赛车首次回归赛道
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2020年6月17日 下午11:57

Racing Point车队昨天在银石利用“拍摄日”的机会，由兰斯·斯特罗尔完成2020年F1赛车测试，同一天雷诺的奥地利私人测试也全部收工。

斯特罗尔在银石用于举办本国比赛的赛道布局上驾驶了RP20赛车。这是今年2月底的巴塞罗那季前测试结束之后，2020年F1赛车第一次在赛道上飞驰。

不过因为是“拍摄日”，车队最多只能跑100公里，并且用到的是倍耐力的展示用轮胎。为了避开昨天的恶劣天气，加拿大人一大早就驾驶赛车出场，之后又成功避开了打雷下雨。

虽然这是Racing Point车队今年仅剩的“拍摄日”，但还是能帮助阔别赛车三个多月的斯特罗尔寻找一些驾驶感觉，同时让车队有机会练习2020赛季启动后必须遵守的卫生安全规则。

同样也在昨天，埃斯特班·奥康在红牛环驾驶了2018年的雷诺RS18赛车，为雷诺跑了145圈。加上前一天丹尼尔·里卡多做的115圈，法国车队两天总共收集了260圈数据。

两支驻扎在意大利的车队法拉利和AlphaTauri也计划进行测试。前者将在菲奥拉诺用2018年赛车，让塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克找些感觉。后者则计划前往伊莫拉，在今年其最后一个“摄影日”，拿今年的新车进行一系列测试工作。

此外，红牛同样还剩下一个“拍摄日”，但是目前没有公布任何计划。

 

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Author Frankie Mao

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