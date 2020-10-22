Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守

本周三，葡萄牙大奖赛前，斯特罗尔在个人社交媒体上透露，他在纽伯格林因突感身体不适而最终没有参赛后做了病毒检测，并且得到了阳性的结果。

虽然加拿大人已经在最新一次检测中反应恢复阴性，并且来到波尔蒂芒参赛，但是他所效力的Racing Point陷入了一场公关危机中，主要因为车队在纽伯格林时没有在他感到不舒服后立即进行病毒检测。斯特罗尔从周六起就待在自己的Motorhome里，直到周日搭乘私人飞机回到位于瑞士的家中，然后在当天夜里做了检测。

Racing Point在周三发表声明，称车队在纽伯格林时遵循了医生的建议，没有对斯特罗尔进行检测。周四，萨弗诺尔在接受媒体采访时透露，这名医生是斯特罗尔的私人医生，而他是在瑞士通过电话提供的远程医疗意见。同样的，当斯特罗尔在俄罗斯比赛期间感到胃不舒服时，也是向他进行咨询。

萨弗诺尔强调车队在纽伯格林时完全遵守严格的防疫章程，没有玩忽职守。

“我们有Eurofins（国际汽联指定医疗结构）作为赛前的检测方，然后我们无论何时结束比赛回来，都会再做检测，有时候在卢顿，有时候在伯明翰、牛津机场。无论我们在哪里落地，我们都雇了人来为我们做检测。

“我想要告诉每个人，我们做的检测比这个星球上任何其他公司都要多。不只是F1车队，而是地球上任何其他公司。我们在工厂里对每位员工每周做两次检测；我们已经做了超过1.5次检测；我们有6例阳性；我们检测热切对病毒的态度并任何人都认真。我们在完成比赛回来后落地就对所有人员做检测，所以他们知道回家后避免任何接触。”

萨弗诺尔拒绝事后诸葛。他重申斯特罗尔的症状与他在俄罗斯大奖赛结束后相同，而之后他的两次检测都得到阴性的结果。

艾菲尔大奖赛后，国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西否认防疫章程可能存在漏洞。但是就在本次风波发生后，赛事管理者收紧了检测规则，如今任何需要进入围场工作的人，必须在24小时内接受一次检测。

出席周四国际汽联新闻发布会时，斯特罗尔坚持表示没有在纽伯格林立即接受病毒检测，是他私人医生的专业意见，因为后者认为他的症状不属于新冠肺炎。

“我在俄罗斯后有非常相似的症状，我感到胃不舒服，”加拿大人说。“我在俄罗斯大奖赛后的两次检测都是阴性，而在周六早上的情况非常相似，所以我跟我的医生说了，他告诉我自我隔离。”

“他告诉我那不适新冠病毒的症状。我没有咳嗽，没有发烧，没有头疼。我是胃病，不能够驾驶，所以我没有去赛道。我在第二天周日飞回了家，然后我根据章程做了每个比赛周末后的检测。正好周日晚上的结果是阳性。”

斯特罗尔声称他从周六早上起就采取了”所有的防范措施”，但是被追问为何不包括做检测这个最简单直接的办法时，加拿大人回答说：“我没有同任何人接触，跟我有接触的是我的训练师和助理Lucy，而他们也隔离了。

“正如我说的，我联系了我的医生，他说那些不适新冠症状，所以我们不确定那是新冠，因此我没有立即做检测。但是我做了通常在周日赛后做的检测，那是计划中的，但一直是比赛周末之后。我到家后做了检测，不幸的是得到阳性的结果。”

值得一提的是，Racing Point老板、斯特罗尔的父亲劳伦斯近期缺席了多场比赛。斯特罗尔确认他的父亲同期做的测试也呈阳性，而他此前也一直都是阴性。