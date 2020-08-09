Racing Point：佩雷兹有99%可能在巴塞罗那回归

佩雷兹在英国大奖赛的周四第二次检测之后，确定感染新冠病毒。当时Racing Point紧急召唤曾在“银石基地家庭”效力过的尼科·霍肯伯格。德国人由于今年赋闲，立即答应了邀约。

根据当时的政策，英格兰公共卫生局确认佩雷兹在本周三已经完成了隔离，但是他的核酸检测结果依然为阳性，意味着他不能重返赛道。而霍肯伯格就此再次替补出场，并拿下70周年大奖赛第三的发车位。

下周末的西班牙大奖赛是今年第二轮“三连赛”的最后一场。当被Motorsport.com问及佩雷兹能否赶在巴塞罗那的比赛前复出时，萨弗诺尔认为应该“没问题”，因为他体内的病毒数量正在减少。

“Checo的隔离已经结束了。他不再隔离了，”萨弗诺尔回答说，“他昨天（周五）做了检测，对比两次检测看起来，他体内的病毒数量已经显著减少了。”

“他今天（周六）又再做了一次测试。我们应该明天（周日）会拿到结果。我预测要么在我们明天（周日）拿到结果或者就是下周初拿到时，他（病毒数量）将会在阴性的范围里。我认为当我们去巴塞罗那的时候，他就可以回到赛车中。

“我是试着去预测未来。如果那没有发生，那么不要因为我没有预测准确而为难我。但是仅仅就他体内病毒减少的比例来看，如果它是线性规律的，那么他就应该可以在去巴塞罗那没问题。”

而Motorsport.com追问万一佩雷兹还不能回归，霍肯伯格是否将继续出战时，Racing Point领队表示：“如果他没有回来，那就是尼科来开。

“但是就像我之前说的，我当时99%确信尼科会参加两场银石的比赛，现在我也99%确信Checo会在西班牙回来。”

自从七月初2020赛季启动，国际汽联和F1采取了尽可能周到的防疫措施，来打造安全的环境。佩雷兹是第三位病毒检测呈阳性的参赛人员，但却是F1车手中的第一位。

Racing Point原本希望墨西哥车手可以及时康复，参加本周末在银石的第二场比赛。为此，车队研究了他确诊感染病毒的时间以及相关规定。

因为佩雷兹的第一次“不确定”的检测结果是在英国大奖赛比赛周的周三得到。根据英格兰公共卫生局的标准，那已经是阳性，而且10天的隔离政策在那一天还没有实施，所以让他只需要隔离7天。

对此，萨弗诺尔表示急于让身为常规车手的佩雷兹回归是合情合理的，而且车队向多家专业人士和机构进行了咨询。

“我们咨询过许多专家，包括在银石为我们所有员工服务的实验室。我们同时也咨询了Eurofins（为F1提供检测的医疗机构）的专家，”他说。

“你必须要记得，这种冠状病毒是一种新型病毒，那也就意味着人类并不了解太多。对于Checo何时可以得到阴性结果，专家给了一个很大的范围，这么做是有意义的。

“他们给了一个范围，从一周到四五周。他们说在这个范围内，任何时候他都可能测出阴性的结果，而这完全取决于他什么时候被初次感染，所以没有人可以预测。

“对我们来说，相对于让临时替补出场，试着让我们签了合同的常规车手参赛是合理的。我认为继续让他接受检测来看看事情怎么发展是完全正确的决定。”