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Formula 1 / 英国大奖赛 / 突发新闻

Racing Point任命霍肯伯格顶替佩雷兹

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Racing Point任命霍肯伯格顶替佩雷兹
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2020年7月31日 上午10:09

Racing Point确认尼科·霍肯伯格接替确诊感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹参加本周末的英国大奖赛，而德国人在第一节自由练习开始前终于获得进入围场的许可。

佩雷兹在昨天第二次接受核酸检测之后，确定成为第一位感染新冠病毒的车手，因此将缺席本周末在银石的比赛。由于英国政府要求所有确诊感染者至少居家隔离10天，实际意味着他无法参加下周末同样在银石进行的70周年大奖赛。

Racing Point此前没有正式的替补车手，因为与梅赛德斯的引擎协议令其可以使用德国车队的储备车手。但是，英国车队果断做出决定，召回曾代表车队比赛过四个赛季的霍肯伯格。

德国人在昨天夜里已经飞抵英国，并且接受了第一次病毒检测。而今天早上，他又在银石赛道外的检测地点第二次接受取样。

为了与时间赛跑，Racing Point此前已经设法为霍肯伯格定制了赛车座椅。而在焦急的等待后，德国人的阴性检测结果得到确认，也终于在第一节自由练习开始前5分钟匆匆跑入围场。

2019赛季结束后，霍肯伯格在雷诺的席位被埃斯特班·奥康取代，因而赋闲在家。按照原计划，他将在八月驾驶Lamborghini Huracan GT3 Evo赛车参加ADAC GT大师赛。

霍肯伯格曾在2012年以及2014-2016年代表当时还叫“印度力量”的车队比赛。其中，后三个赛季他正是与佩雷兹搭档。

迄今为止，这位德国车手总共完成了177场大奖赛，最佳战绩是三次取得第四名，其中两次是驾驶印度力量赛车，分别是2012和2016年比利时大奖赛。

在进入F1之前，霍肯伯格赢得了他所参加过的所有方程式锦标赛，而且2015年第一次出战勒芒24小时就获得了胜利。但他在F1却创造了在从未登上领奖台参赛次数最多的纪录。

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Series Formula 1
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Author Frankie Mao

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