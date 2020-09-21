Racing Point为俄罗斯大奖赛全力赶制升级套件

斯特罗尔已经在穆杰罗的比赛中率先用到了RP20赛车的升级，包括收紧的侧箱、新底板、新鼻翼、新引擎盖和新的刹车导管。

但是由于三连赛中的时间过于紧张，车队只能按时完成一辆赛车的配置，所以佩雷兹原本就被安排在索契的时候启用新套件。

用上升级后的斯特罗尔一度很有希望在托斯卡纳大奖赛中登上领奖台，直到比赛进入尾声阶段，一次疑似爆胎令他在高速的Arrabbiata2弯角撞上轮胎墙。虽然加拿大人平安无恙，但是赛车严重损毁。

这意味着，如果Racing Point仍然计划在索契让两辆赛车都带着升级投入比赛，生产工作将更加繁重。

“我们需要做许多工作来完成足够的部件，让两辆赛车在俄罗斯都能进行升级，”车队领队奥马尔·萨弗诺尔向Sky Sports F1表示。

没有使用新套件的佩雷兹在穆杰罗以第五名完成比赛，帮助Racing Point把制造商积分榜上与第三名的迈凯伦的差距缩小到14分。而萨弗诺尔表示，车队的目标是通过升级，让RP20的单圈速度提高0.2-0.3秒。

Racing Point将在2021赛季变更为阿斯顿·马丁F1车队，而车队已经在穆杰罗比赛前宣布了塞巴斯蒂安·维特尔将在明年取代佩雷兹。

佩雷兹在意大利时承认，在银石基地效力了七年之后，尤其是在2018年拯救了这支车队，不得不离开让他感到“受伤”，尽管他曾有签到2022年的合约。而令墨西哥人更难过的是，他相信明年贴上阿斯顿·马丁标识的赛车会更有竞争力。

“我知道我将错过一辆明年会很出色的赛车，”他说道，“车队肯定会在明年比今年更强大。从这方面来说，知道你将无缘一辆好车更加受伤。”

“但是你永远不知道未来怎么样，F1世界里的事情发展那么快。对我们双方，未来的世界会如何，让我们拭目以待。”

就当前来看，阿尔法·罗密欧和哈斯是佩雷兹明年留在F1仅有的希望。前者的领队弗雷德里克·瓦塞尔表示，车队会在本月先了解基米·莱科宁的个人决定，然后做出定夺。而美国车队的管理人甘瑟尔·斯泰纳承认佩雷兹是其考虑的对象之一，但他有一份很长的名单。