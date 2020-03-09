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Formula 1 / 突发新闻

Racing Point与阿斯顿·马丁目标“双赢”

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Racing Point与阿斯顿·马丁目标“双赢”
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2020年3月9日 上午8:50

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔相信，2021年变为阿斯顿·马丁的厂商车队，会让双方实现“双赢”。

Racing Point的老板劳伦斯·斯特罗尔在今年初成为了阿斯顿·马丁的新股东。根据双方的协议，这家英国跑车制造商将在未来“更多地参与F1”，包括Racing Point将在2021赛季以“阿斯顿·马丁”的名字参赛。

虽然合作还没有正式开始，但是Racing Point车队领队萨弗诺尔表示，技术分享已经在计划之上。

“那应该很棒。这是双赢，应该对双方都有好处，”萨弗诺尔表示，“我的意思是，我们要变成厂商车队，而且有响亮的名字。”

“阿斯顿·马丁会得到来自F1的涓滴技术，会有一些技术转换。首先也是最重要的，我们在布莱克利有一个很好的风动，他们可以使用。他们也可以利用我们的空气动力学专家。”

“我相信会有一些其他技术流入民用车。我们做事非常严谨，这帮助到赛车，也会帮到性能型民用车。所以肯定会有一些地方能帮助他们的运动车。我非常期待。”

2016年，阿斯顿·马丁与红牛F1车队宣布进行合作，共同开发Valkyrie超级跑车，传奇F1赛车设计大师阿德里安·纽维倾力参与。

两年后，英国制造商成为奥地利车队的冠名伙伴。在双方合作期间，一个“先进性能中心”在位于Milton Keynes的红牛车队总部建立，创造了超过100个新岗位。尽管Valkyrie已经在去年成功试跑，但是阿斯顿·马丁的财务状况却没有任何好转。

虽然斯特罗尔已经“入主”阿斯顿· 马丁，但是本赛季英国品牌将继续冠名红牛车队直到今年年底。而自从斯特罗尔在2018年夏天收购了濒临破产的印度力量之后，车队已经着手银石工厂的扩建工作。

萨弗诺尔透露，目前仍在红牛基地的阿斯顿·马丁技术人员，将在未来搬到银石的新办公室，与Racing Point的工程师一起工作。他还暗示，双方有望在未来联手开发一些“次于Valkyrie级别”的“好跑车”。

2020赛季，Racing Point与BWT达成了进一步的合作，奥地利水科技公司成为车队的冠名商。新车RP20因为在空气动力学设计上模仿了梅赛德斯的世界冠军赛车W10，引起一片喧哗。车队不否认自己的操作而且明确表示，目标就是要重返中游集团的第一名。

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Author Frankie Mao

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