Racing Point不确定佩雷兹下周末能否回归

由于新冠病毒检测结果呈阳性，佩雷兹成为2020赛季首位因感染病毒而无法参赛的车手。原本今年赋闲的尼科·霍肯伯格受到前东家的召唤，顶替墨西哥人参加本周末的英国大奖赛。

当前，佩雷兹已经从原本比赛期间居住的Motorhome，搬入了固定设施进行自我隔离，尽管他表示没有任何症状。随之而来的问题是，他能否赶上下周末继续在银石进行的70周年大奖赛。

英国政府此前规定，检测结果为阳性的患者需要隔离至少7天。但是随着英国“解封”之后确诊病例出现一定的反弹，英国首席医疗官近日宣布新冠病毒感染者的隔离时间增加至10天。而这让Racing Point感到困惑。

“如果确定是Checo不能参加两场比赛，那么尼科就会参加这两场比赛，”对于佩雷兹能否在下周末“复赛”的问题，萨弗诺尔回答说，“但是这个原因还有一点不确定，我们仍然不知道是7天还是10天。”

“我仍然不能确定。如果是10天，那么尼科就参加两场。如果是7天——那是障碍之一。另一个障碍是他还是需要得到阴性的检测结果。如果病毒仍然在身体里，他就会测出来阳性，那么尼科就会在第二场银石的比赛里再次出场。”

佩雷兹回墨西哥“没有问题”

佩雷兹昨天在个人社交平台上发布了一段视频，向支持他的所有人表示感谢，同时对错过比赛表达了遗憾。他承认自己在匈牙利的比赛后回到墨西哥的家里，探望了遭遇事故的母亲。但他也声称自己采取了所有的预防措施，因此不明白如何被感染。

对于佩雷兹回家一事，萨弗诺尔表示车队没有任何异议。但车队必须搞清楚自己车手“中招”的原因，来确保今后规避风险。

“我们在合同里没有条款规定他需要在回家前进行请示，”Racing Point车队主管说，“我认为他的家人都在墨西哥，所以他回墨西哥并不奇怪。他在为我们比赛期间一直是这么做的。

“不过，我们确实讨论了他如何来回，而他一直是坐私人航班，从来不是商业航班。对此没有问题。

“事后诸葛总是很棒。很多人都身处世界各个高危地方。我们工厂里有很多人住在北安普顿，而北安普顿也封锁过。所以我们的原则是，对于我们要去旅行的地方，采取所有的预防措施。

“如果我们都采取了那些预防措施，我相信我们不会感染病毒。我们现在只是需要具体地回过头去查明Checo是怎么感染上的，确保我们今后能够规避。”

两场在奥地利的比赛期间，梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯和法拉利的查尔斯·莱克勒克都因为回到摩纳哥的家中，而受到了国际汽联的警告，尽管他们在返回赛道时都被排除感染病毒。

但是，在匈牙利和英国这两场比赛之间，有10天的间隙。而萨弗诺尔表示，针对特殊时期下进行的赛季，国际汽联和F1联合制定的行为准则中没有禁止车手回家探亲。

他说道：“对于奥地利比赛和匈牙利之间的（防疫行为）准则——现在是写出来的——是我们不应该离开和跑出去，我们的车手的确没有。我们的车队成员也没有。例如，我们有规则，一旦我们到了匈牙利，所有人都不能离开酒店，即使你有申根护照。我们对所有人一视同仁，包括车手。

“但是在匈牙利（和银石）之间，因为我们有一个周末休息，我认为每个人都设法回到他们的家里。我认为意大利的车队回到了意大利。可能瑞士车队回到了瑞士。倍耐力把他们的人飞回意大利，而车手们回到他们各自国家的家中。”

目前已知的是，佩雷兹的个人助理和训练师，以及三名与他在模拟器驾驶期间有密切接触的车队人员都处于自我隔离中，尽管这五人此前的核酸检测结果都为阴性。

“正如我说的，事后诸葛是很棒的，”Racing Point领队表示，“也许我们应该研究一下，修改行为准则，也许整个赛季你都需要待在自己的圈子里？”

“我不知道，但是这是国际汽联需要考虑的。我现在已经读了好几遍行为准则，它不断地有更新。他们在最开始的时候说：时不时正如我们知道的，它会改变，所以也许那会改变。

”但是我不认为Checo回自己的家，是做错了什么事情。他采取了所有的预防措施。举例来说，我认为这同法拉利回到意大利没有区别。”