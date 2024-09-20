佩雷兹和塞恩斯在巴库医疗中心消除误会

卡洛斯·塞恩斯透露，在阿塞拜疆大奖赛倒数第二圈与塞尔吉奥·佩雷兹相撞后，他在医疗中心度过了“尴尬”的20分钟。

俩人在巴库争夺领奖台时，在二号弯发生碰撞，双双以撞墙退赛告终。塞恩斯当时试图超过后轮挣扎的法拉利队友查尔斯·莱克勒克，而近期在红牛状态低迷的佩雷兹则希望取得强势的比赛成绩。最终，赛会干事裁定这是一次比赛事故。

塞恩斯描述了他们当时在医疗中心接受检查的情景。他说：“我们在医疗中心尴尬地坐在一起20分钟，我们两个都在监测心率和生命体征。我们互相看着，问道：‘兄弟，究竟发生了什么？’然后我们都说：‘我不知道，但我保证我没有对你做任何坏事，Checo。我没有朝你过来，我什么都没做。’”

“我们进行了这种对话，试图分析发生了什么。突然在这20分钟后，我们都觉得：这个运动有时候真是糟糕。我们怎么会坐在这里，错过了领奖台？我们本来能上领奖台。”

“查尔斯的硬胎快要完蛋了，我们可能都想要超越他。然后我们坐在那里，心想：‘我们怎么会没上领奖台？因为那就是一个可以上领奖台的机会。’最后我们对这件事开了点玩笑，所以彼此没有怨恨。”

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

佩雷兹也表达了同样的感受，两位车手都对这一碰撞感到懊悔，因为这让他们都失去了宝贵的积分。

“当摘下头盔的时候，我们就意识到两个人都搞砸了，像这样结束比赛真的很让人失望，”他说。“我们在医疗中心，他们给我们进行检查，我们都没事，想要尽快离开，因为我们对这个结果都非常失望。这已经过去了，我真的希望我们能在赛季结束时有一个强劲的表现。我认为这只是在错误的时机做出的错误动作，现在再去讨论谁对谁错已经无关紧要了。”

“我们最后都没有拿到积分，给我们的车队造成了很大的损失。我们聊过这个，想到我们本可以上领奖台，特别是查尔斯表现得那么挣扎，我们本有机会登上领奖台，但我们却没有。现在无所谓了，这件事已经翻篇了。”

佩雷兹的车载摄像头拍到他从受损的红牛赛车中爬出来，似乎推了一把塞恩斯的头盔。社交媒体上对墨西哥人一阵猛批，但他对这件事没有任何印象。

“我当时在和卡洛斯聊天，他低着头，我在跟他说话，我并没有推他的头。视频看起来比实际情况要糟，显然卡洛斯是我在车手群中最好的朋友之一，所以我最不希望撞到的人就是卡洛斯。我们已经翻过这一页，希望我们之后都能有一场精彩的比赛。”佩雷兹解释道。

“社交媒体有时很有毒，所以最好远离，因为在大多数时候人们并不知道真相，真相是我们都非常失望。”

“有些（发推）说我撞了他的头，或者我看到的其他评论，我对此无话可说，卡洛斯知道事实是什么。实际上，我们在赛后一起走向车库，赛后我们对这样的比赛和结果都感到非常失望。”

翻译/Eric