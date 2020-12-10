里卡多：我们不该让佩雷兹赢得萨基尔大奖赛

上周末，佩雷兹在巴林比赛的首圈与查尔斯·莱克勒克发生了碰撞，并由于进站换胎一度落到了最后。但墨西哥人一路杀出重围，最终凭借一鸣惊人的表现赢得了自己职业生涯的首场F1胜利。

作为Racing Point的主要竞争对手，雷诺的丹尼尔·里卡多和奥斯特班·奥康分别获得第五和第二名。里卡多相信，任何理由都不足以解释为何佩雷兹可以如此一路疯狂赶超。

“这很艰难，我获得了第五。通常这是一个不错的结果，再加上埃斯特班也收获了第二，非常可喜可贺”，里卡多在接受天空电视台采访时表示。

“但如果你看到我们的对手Racing Point拿的是第一和第三，并且听说佩雷兹在第一圈还进过站。所以恭喜他，但对我们所有人来说，如果一辆赛车在第一圈进过站，你不应该让他赢得比赛。我觉得我们都没把握住机会。”

比赛中，里卡多的大部分时间都在争夺最后领奖台的位置。澳大利亚人表示，在首轮进站中，被AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特undercut是他丧失机会的主要原因。

“说实话，这对我们来说是一场激烈的比赛，”他说，“我被招呼进站，但我已经过了维修区入口，所以没办法进去，然后科维亚特就undercut了我们。”

“我们送了他一份免费的‘大礼’，然后整个第二节都落后于他。我觉得每一圈我们都在他身后，领奖台机会也逐渐远去。”

他补充道：“这可能是最近一段时间以来最令我失望的第五名，但在另一方面，我必须为埃斯特班和他车组的表现鼓掌祝贺，他们完成了一场强劲的比赛。”

雷诺正在车队积分榜上与Racing Point和迈凯伦争夺车队年度季军，但现在看来，在只剩下一场比赛的情况下，法国制造商不太可能从这场竞争中胜出。Racing Point目前以194分排名第三，仅领先第四名的迈凯伦10分。雷诺则以172分排名第五。

翻译/小飞侠

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