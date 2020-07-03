在法国人的现任队友丹尼尔·里卡多5月宣布将在本赛季结束转会迈凯伦后，奥康将在明年迎来全新的队友。而其中一个可能的人选或将是在迈凯伦度过了四个艰难赛季后，在2018年底选择退役的阿隆索。

由于西班牙人曾在2005和2006年代表雷诺两度问鼎F1世界冠军，这使得他或将重返法国车队的话题再次为人们所联想。

当被Motorsport.com问及2021年的队友选择时，奥康表示虽然自己对于这个决定没有话语权，但他希望看到阿隆索回归。

“我个人的选择和车队将要做什么没有关系，”奥康表示，“我和费尔南多的关系很好。我唯一交换过头盔的车手就只有他。”

“他是那个和迈克尔（舒马赫）分庭抗礼的人，他的反击给了我对这项运动的热爱。我不知道他是否会加入我们，但如果他能回来，我会非常开心。”

当被问及雷诺F1主管西里尔·阿比特博尔是否知道他的想法时，奥康回答道：“我不知道，也许我们会以后再讨论这个问题。”

雷诺方面则强调他们不会急于决定谁将在2021年接替里卡多的位置。但目前阿隆索以及明年将在离开法拉利后恢复“自由身”的塞巴斯蒂安·维特尔两位世界冠军，均是潜在的人选。

此外雷诺还拥有自己的青年车手学院，旗下的两名F2车手周冠宇和克里斯蒂安•伦德加德同样拥有晋级F1的可能性。

雷诺的现任车手里卡多曾于2014年与维特尔在红牛担任队友。如果可以从二者中选一的话，澳大利亚人表示会选择阿隆索——纯粹是为了获得一种新的成长体验。

“我会选阿隆索，因为我还没有和他搭档过，”里卡多表示，“队友是很好的基准，也是对你技能很好的填补。你总能学到一些东西。我不相信在这项运动中有任何车手是完美的。总有改进的余地。”

“从这方面考量，我会选费尔南多。我只和塞巴共事了12个月。时间很快就过去了。所以我也不会反对再来一次。”

翻译/小飞侠

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