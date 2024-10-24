奥康为在奥斯汀抢走克拉平托的最快圈“感到抱歉”
Alpine在奥斯汀通过最后时刻的进站阻止了竞争对手威廉姆斯多拿一分
埃斯特班·奥康对Alpine在美国大奖赛最后阶段让他进站并做出最快圈速的决定表示质疑，随后他意识到，这一策略是为了阻止威廉姆斯在这场激烈的制造商争夺中多拿一分。
当时威廉姆斯的弗兰哥·科拉平托出于第十，但在创造了最快圈后，原本可以在本场比赛中积分翻一番。但是Alpine很明智地让跑在后面的奥康换上软胎，并挫败了科拉平托的努力。这两支车队在积分榜上分别位于第八名和第九名，奥斯汀比赛后，威廉姆斯暂时领先四分。
“最后唯一要做的就是对最快圈做出反应，”奥康说，他最后在这场可以忘记的比赛中名列第18位。"我们没有让威廉姆斯和弗兰哥拿到最快圈，但赛车很难控制。”
Esteban Ocon, Alpine
Photo by: Alpine
“通常情况下，第十位的人难以维持最快圈，这就是为什么我完全质疑（进站的决定），因为我当时不明白其中意义。但我现在明白了。”
“归根到底一切都要争夺，前十名就能获得一分，这非常重要。我对他感到抱歉，因为公平地说，这是他应得的，但事实就是这样。”
Alpine车队领队奥利弗·奥克斯称赞了让奥康停站的决定，因为他们的目标是在赛季结束前超越威廉姆斯车队。
"这要归功于指挥台的团队，我想他们当时有点自责，但这从来都不容易。每个人都可以是事后诸葛亮，但当时的决定是正确的，“他说到。
“我想，阻止威廉姆斯拿到最快圈的一分有点厚颜无耻，因为我认为如果我们没有抢，科拉平托就会拿到最快圈，所以这是主要原因。”
“威廉姆斯好样的，他们做得很好，我认为巴库对他们来说是很重要，充分把握了机会，那让我们不太容易扳回局面，但还有几场比赛，我们的目标就是夺回积分榜上的位置。”
Oliver Oakes, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
科拉平托再次给人留下了深刻的印象，并且为威廉姆斯再次取得积分。英国车队从九月的意大利大奖赛开始，用这位阿根廷车手取代了洛根·萨金特。
由于卡洛斯·塞恩斯将从法拉利车盟威廉姆斯，与亚历克斯·阿尔本搭档，科拉平托明年将不会为这支车队出战，但他的状态意味着他仍有机会获得席位，而索伯和小红牛车队尚未敲定阵容。
“我们本来跑出了最快圈。他（奥康）用新轮胎刷掉了，但在此之前没人（在单圈时间上）接近，”科拉平托赛后向Motorsport.com表示。
"我在好多圈以前用旧轮胎跑出了最快圈，我认为我们的速度比他们快得多。他们不得不换上一套新的轮胎；在轻载油的情况下从我们手中夺走（最快圈）。”
“所以他们与我们在速度上相差甚远。但你看，这就是比赛的一部分。我很高兴能跑出最快圈，我想留住它，但没关系，我们已经保持一段时间了。”
“我们失去了这一分，但我们相信很快就能追回来。我们有一辆好车，我们有能力得分，所以我们会以更强的姿态回来，我确信。”
Franco Colapinto, Williams FW46
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
就在Alpine这么做的前几天，已经确认2025年起将取消最快圈的奖励分。上个月的新加坡大奖赛上，最后一次代表RB出战的丹尼尔·里卡多在比赛临近结束时换上软胎，挫败了兰多·诺里斯获得最快圈积分，随后引发了争议。
这位迈凯伦车手正在与红牛车队的马克斯·维斯塔潘争冠，而红牛在赛后否认他们曾要求姊妹车队让里卡多进站，以抢走诺里斯手中额外的一分。
翻译/Chloe
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