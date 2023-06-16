诺里斯：挖角马绍尔对迈凯伦是“重要签约”

迈凯伦西班牙大奖赛前宣布，红牛前首席设计师马绍尔将在明年年初加入车队，担任工程和设计技术总监。签下马绍尔是迈凯伦的重要招聘行动之一，车队希望确保其能够充分利用未来几个月即将投入使用的新风洞和模拟器。

2023年赛季艰难开局之后，由于MCL60的性能难以达到预期，迈凯伦正在努力寻找短期内可实现的提升，但目前看来长期机会更大。

在诺里斯看来，马绍尔的消息让他非常兴奋，因为他相信这将是车队向好发展的标志。

当被问及马绍尔会给车队带来什么时，诺里斯说： "知识和经验。他在红牛车队工作了很多很多年，见证了车队的诸多成就。他曾与F1最优秀的人合作，绝对是优秀的人才之一。“

"所以，我想智慧和单圈时间是两大重点。他是一个大人物，这对车队来说是一个重要的签约，所以我认为迈凯伦的很多人都会敬仰他，尊重他等等。 这也会帮助我们作为一个集体保持前进的动力，继续改善性能和专业技能。"

Lando Norris, McLaren, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

除了聘请马绍尔，迈凯伦还在前技术总监詹姆斯·基离开后，对技术部门进行了一次重大调整，后者如今将会加入索伯。

迈凯伦认为启用三名负责人的方式——马绍尔负责设计、皮特·普罗德诺穆负责空气动力学、大卫·桑切斯负责赛车概念——将有助于打造更好的赛车。

因为迈凯伦目前的竞争力挣扎，诺里斯的未来一直受到猜测。不过，他完全相信首席执行官扎克·布朗正在努力改善现状。

当被问及他对布朗有多大信心时，诺里斯说： "我会说我有很大信心，现在甚至比过去更多。我永远不会说我没有信心，我从来没有说过，可能以后也不会说。但可以肯定的是，过去几次改变已经表现出很多好的兆头，在士气、气氛方面都是，但同时，未来的性能值得期待。“

"在F1中，并不是所有的事情都是纯粹直接的，很多事情都需要时间，我猜你们也是过来人，但事情绝对已经有了进步。因此，我能轻松地确认这一点，并且信心十足地说出来。"

翻译/Chloe