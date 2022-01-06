自2019年初来进入F1以来，这位已经建立了庞大车迷群体的迈凯伦小将从不掩饰自己作为一名F1车手有时倍感压力的事实。

他特别指出在早期的比赛中，总是担忧如果自己不能有所表现，那么就有失去车手席位的危险——这也是他当时最难以应付的压力所在。但在针对他所面临的问题寻求帮助后，如今诺里斯把自己放在了一个更好的位置，并成为了那些在生活中面临问题的人们的“灯塔”。

诺里斯认为，诚实地面对自己所经历的一切，为自己和他人都带来了巨大的好处。

“我很高兴看到越来越多的人说出自己的想法，并意识到这只会让自己和他人受益，”英国小将说道。“我不认为这样做有任何负面影响。我认为这只会帮助你变得更好，当然，如果你有一大批的追随者或很多人看着你说，这会有所帮助。你会帮到那些同样挣扎的人。”

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

诺里斯透露，他的车迷们对于他的积极态度也都给予了直接反馈。

“我很高兴也很自豪能成为这群人中的一员，他们接受了这一点，并且很高兴也很自信地把它说了出来，”诺里斯表示。“最让我觉得说出来是件好事的是我的车迷、我的追随者，特别是起初我做了几次暗示的时候。”

“甚至在我公开谈论这件事之前，他们中的一些人就说这对他们有多大的帮助，以及我可以对他们产生很大的影响。然后随着时间的推移，我意识到我可以对成百上千的人产生巨大的影响。当我开始收到关于我帮到他们，让他们或他们的朋友或家人感觉更好的消息时，这是一件非常令人惊喜的事情。”

“所以我看到的越多，我就越意识到我可以产生的影响，以及在我的人生中F1赋予我的位置。我拥有的追随者和车迷基础，意味着更为广泛的影响力。因此，我认为最好是在世界范围内更公开地谈论这个问题，以尽可能地帮助更多的人。”

翻译/小飞侠