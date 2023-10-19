诺里斯：追上与法拉利的79分差距是”可以做到的“
兰多·诺里斯认为迈凯伦在剩下五场大奖赛中挑战法拉利，争夺2023年F1制造商积分榜第三名是“可以做到的”。
赛季初期迈凯伦车队表现不佳，但经过赛车理念的转变和人员调整后，他们推出了的B版赛车表现惊人，MCL60也成为了领奖台的有力竞争者。
在日本和卡塔尔大奖赛中，诺里斯和队友奥斯卡·皮亚斯特雷成为了最接近红牛的获胜者马克斯·维斯塔潘的挑战者，为沃金团队连续两场取得了双领奖台，皮亚斯特雷还在罗塞尔的冲刺赛中胜出。
这使得迈凯伦在积分榜上与第四名阿斯顿·马丁的差距缩小到了 11 分，同时尽管第三名的法拉利领先79分，但似乎也受到了威胁。
当被问及在余下的五场大奖赛中（包括两场冲刺赛），迈凯伦是否可能追上法拉利时，诺里斯回答道： "我认为有可能。几场比赛之前，阿斯顿·马丁还领先 70 多分。”
"我认为我们做得很好，不仅在赛车速度方面，而且进站只花了1.8秒——伙计们都很厉害。他们一直非常卖力，因此车队持续收到回报只会在每个周末更加激励人心，获得更大的动力。"
Lando Norris, McLaren, 3rd position, in the Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
但诺里斯也提醒，并不是每条赛道都能像铃鹿和尤其是罗塞尔那样，有迎合迈凯伦赛车偏爱的高下压力弯。因此，迈凯伦可能无法继续像在日本（33分）和卡塔尔（47分，有冲刺赛）那样取得大把积分。
”我们知道梅赛德斯的速度很快，（在卡塔尔）可能和我们一样快，只是他们一直在犯错，”他解释说。“因此，我相信如果他们能度过一个顺利的周末，会让我们更艰难，所以我对这么说（追上法拉利），其实不那么自信。“
"三个周末前，法拉利还能杆位发车，而且赢得比赛，现在也没什么变化，只是赛道不同了。我们看起来更好，他们看起来更糟。我认为我们绝对没有过度自信。我们有信心，我认为w也我们需要有信心，但我们也知道，我们还是会在一些比赛中实力不那么强。”
皮亚斯特雷在个人新秀赛里，在铃鹿首次登上F1领奖台，又在卡塔尔赢得了冲刺赛。他认为追赶法拉利将是一个 "巨大的挑战"，但并非不可能。
“就对我们有利的赛道来说，铃鹿和卡塔尔是我们关注了很久的赛道，“这位澳大利亚车手补充说。"有些比赛会更加困难，可能会更适合其他车队。
“在五场比赛和两场冲刺赛中追79分？这是一个巨大的挑战，但我们会放手一搏，希望我们能够做到。”
翻译/Chloe
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