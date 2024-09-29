迈凯伦：诺里斯打破第一圈诅咒将提升信心

兰多·诺里斯在新加坡大奖赛中杆位发车成功似乎打破了他的第一圈诅咒，不过迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉表示分析显示他的发车没有明显问题。

在西班牙、匈牙利和荷兰大奖赛中，夺得杆位的诺里斯屡屡在发车后失去领先位置。而此前在中国的冲刺赛中，他也在一号弯冲出了赛道。尽管诺里斯在意大利大奖赛中首先进入一号弯，但他还是在四号弯被队友奥斯卡·皮亚斯特雷超越，再度失去领先。

在赞德弗尔特，在一号弯输给马克斯·维斯塔潘看似无关紧要，因为诺里斯得以在赛道上重新超越荷兰人并轻松赢得胜利。

这位迈凯伦车手终于在新加坡将杆位成功转化为开赛后的领先，建立了牢固的优势。斯戴拉认为，尽管这会给诺里斯带来信心，但在车队的调查中并没有发现他的发车存在明显的问题。

“我不会不同意从表面上来看，发车和整体上第一圈进入第一个弯可能看起来是兰多提高的机会，”斯戴拉解释道。“但是，我们和兰多一起做了一些分析，我们研究了本赛季的每一次发车和每一个第一圈。”

“公平地说，我们发现即使在兰多从杆位发车但在第一圈结束时失去第一位的情况下，他在表现方面并没有损失很多。”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“我们回顾了巴塞罗那，我们认为即使兰多做一些不同的尝试，拉塞尔也会上升到第一位。发车时通过好的执行可能会创造一些机会，但我们意识到这也和车队相关。”

“举个例子，我认为在赞德弗尔特，因为车队方面的问题，两辆赛车的轮胎温度都很低，因此他们都没做出好的起步。所以，我认为乍一看，兰多在那里很容易受到攻击。但实际上，事实并不是那么明显。”

斯戴拉补充表示，车队无论如何都会努力提升发车。如果未来诺里斯能够获得更多杆位，那么在新加坡的成功发车则能让他熟能生巧。

同时他补充表示，诺里斯越来越熟悉在前方作战，特别是预测其他车手的进攻，并能利用赛车的位置去阻挡对手。

“毫无疑问，我们一直专注于发车起步和准备轮胎，还有兰多自己，甚至我们在周末专注于发车准备的时间现在也更多了。”

“你会获得信心。你会熟悉从杆位发车并理解在捍卫地盘时你需要做什么，来阻止对手抢走领先位置。所以，我认为这是旅程的一部分，我们现在面对这样的学习机会，这是件好事。”