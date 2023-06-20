纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始
卓越的F1赛车设计师阿德里安·纽维”实事求是地“表示，他的退休“倒计时"已经开始，但他的目标是继续工作，直到自己不再被需要，或者不喜欢工作为止。
Autosport在今年五月披露，红牛首席技术官纽维同意延长合同，继续留在米尔顿·凯恩斯的车队，而他在2006年便来到这里工作。但是，这位现年64岁的设计师的最新合同年限并未公开。
上周末，纽维与马克斯·维斯塔潘一起登上了2023年加拿大大奖赛的领奖台，庆祝了红牛车队的第100场胜利。这也是纽维设计的F1赛车所获得的第200场胜利——需要注意的是， 对于2008年Toro Rosso STR3赛车和1997年迈凯伦MP4/12赛车的任何参与不包括其中，但他对1997年威廉姆斯FW19赛车的影响则计入其中。
纽维表示，虽然到目前为止13辆他设计的赛车赢得过锦标赛冠军，但这些有他参与的成功都是次要的，最重要的是他实现了儿时的 "梦想"，成为一名获得酬劳的F1设计师。
在接受天空体育采访时，他说： "这是一次神奇的旅程。我从小就梦想从事工程和赛车，所以当我得到第一份赛车行业工作并且获得第一份薪水，那是真正重要的时刻。其他都是锦上添花。“
纽维指出，他的第一次胜利——1991年墨西哥大奖赛上由奈杰尔·曼塞尔代表威廉姆斯取得——以及那个赛季末的冠军决战是他职业生涯的高光时刻。
他继续说： "它们都很特别。当然，最突出的是在墨西哥的第一场胜利，以及那些持续到最后的冠军争夺战。”
"你可以说因为那是锦标赛的终点，所以肯定是那样的比赛，不过（现在）往往是阿布扎比，（2010年）塞巴斯蒂安（维特尔）击败费尔南多（阿隆索），以及（2021年）马克斯（维斯塔潘）击败刘易斯（汉密尔顿）。"
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
当被问及他的F1职业生涯何时会结束时，纽维表示自己没有立即退休的计划，因为他在红牛心满意足——他感到被需要，而且他喜欢在红牛工作。但他确实也承认，实事求是地说，他的F1退休“倒计时”已经开始。
纽维说到：“我足够幸运，能做我一直做的事情并且享受这份工作。我爱这份事业。当然，我的职业生涯不可能永远继续下去，所以我认为只要车队需要我，我继续享受工作，就会继续。但我们得......实事求是，倒计时已经开始。但究竟哪一天结束，我还不知道。"
补充报道/Sam Hall
翻译/Chloe
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